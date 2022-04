Alegerea mobilierului pentru gradinita nu este o simpla alegere, ci o investitie pe termen lung!

Gradinita este universul in care printesele, eroii, zanele si exploratorii petrec cele mai creative momente, cu un rol semnificativ pentru o dezvoltare armonioasa. Ei sunt supereroii de maine si au nevoie de cele mai creative si ludice spatii pentru a elabora cele mai creative planuri in viitor. Mersul la gradinita poate fi o adevarata placere pentru cei mici, iar un spatiu care ii inspira porneste de la alegerea mobilierului potrivit!

Cu piesele de mobilier durabile si rezistente, creativitatea nu are limite!

Cand micii Picasso isi pun creativitatea in joc si incep sa picteze si sa deseneze in exteriorul planselor, piesele de mobilier de calitate rezista cu succes si arata ca noi dupa o curatare superficiala. Cand copiii folosesc diverse culori sau pornesc adevarate curse cu masini pe masute, piesele obisnuite se pot deteriora, dar nu si mesele pentru gradinita de la Mobman! Aceste mese durabile, de o calitate superioara, cantonate cu cant ABS rezista in fata tuturor provocarilor si arata ca noi chiar si dupa cele mai grele teste. Prin folosirea cantului de cea mai inalta calitate, mesele sunt extrem de rezistente in fata zgarieturilor, cariocilor, acuarelelor, nu sunt afectate de umezeala si vor arata ca in prima zi si pentru urmatoarele generatii!

Siguranta, functionalitatea si durabilitatea trebuie sa defineasca mobilierul pentru gradinita

Siguranta este cel mai important criteriu. Este extrem de importanta alegerea unor piese concepute special pentru anatomia celor mici care respecta cele mai inalte standarde de siguranta. Corpurile de depozitare trebuie sa fie bine fixate de perete, iar mesele si scaunele vor avea colturile rotunjite pentru a preveni accidentarile. In acelasi timp, o sala de gradinita trebuie sa maximizeze spatiul de joaca, iar cu piesele modulare propuse de Mobman, spatiul este economisit in cel mai inteligent mod. Piesele de mobilier, tratate cu vopsele si lacuri ecologice, vin intr-o varietate de forme inteligente care se imbina intr-o varietate de feluri, in functie de nevoile educatorilor.

Durabilitatea este un alt factor cardinal in alegerea mobilierului. Piesele rezistente, de o calitate superioara, vor economisi fondurile pe termen lung pentru achizitionarea materialelor creative si vor arata ca in ziua livrarii si pentru urmatoarele generatii. Piesele de calitate fabricate prin tehnologia EFFS pot fi montate extrem de usor, pot fi dezasamblate in functie de nevoile grupelor, sunt lucrate cu cele mai durabile materiale si trec testul timpului cu brio, pastrandu-si aspectul vibrant si peste ani.

Piesele de mobilier cu un design atemporal si culorile vibrante nu pot lipsi dintr-o gradinita

Piesele de mobilier cu un design atemporal si multifunctional sunt cele mai potrivite elemente pentru o sala de gradinita. Mesele si scaunele cu picioare reglabile, mesele speciale destinate activitatilor creative sau corpurile din lemn natural in culori vibrante vin intr-o varietate de forme si se imbina in nenumarate moduri, in functie de activitatile desfasurate. Aceste corpuri multifunctionale in culori vibrante vor crea in orice inapere o atmosfera pozitiva si ludica, iar cei mici le vor aprecia peste masura.

Imaginatia copiilor este antrenata de o paleta larga de culori vii, iar preferintele lor sunt extrem de importante in alegerea mobilierului. Daca adultii prefera piesele in tonuri neutre, copiii au nevoie de o varietate de culori pentru a se simti in largul lor. Cum jucariile vin in cele mai vibrante nuante, mobilierul trebuie sa urmeze aceeasi linie pentru a le antrena creativitatea.

Bucuria celor mici, rasetele, jocurile, cantecele si activitatile artistice sunt cele mai importante elemente dintr-o sala de gradinita, dar si mobilierul durabil, centrat pe siguranta, cu un design atemporal, ajuta la crearea unei atmosfere ludice si creative, perfecte pentru cei mici.

Sursa foto: Unsplash, Pexels