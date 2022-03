Sonia Iorga a primit premiul „Asistentul Social al perioadei 2020-2021”

Nominalizată de către Sucursala Teritorială Vâlcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România la categoria „Asistenţi Sociali ai perioadei 2020-2021”, Sonia Iorga a fost premiată la cea de a VIII-a ediţie a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială.

În cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială, ediţia a VIII-a, Sonia Iorga a primit premiul „Asistentul Social al perioadei 2020-2021” prin care i s-a adus recunoştinţă şi apreciere pentru activitatea desfăşurată ca asistent social în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, membru în conducerea Sucursalei Teritoriale Vâlcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi preşedinte al Asociaţiei „COPII FĂRĂ COPILĂRIE DIN JUDEŢUL VÂLCEA”.

Sonia Iorga: Intr- o lumea in care ne incapatanam sa aratam ca frumosul si binele si-au pierdut locul, daca exista o farama de lumina si credem in ea, miracolele nu inceteaza sa apara … Acest premiu nu face decat sa intareasca ideea ca binele se da mai departe! Nu imi apartine , este doar un exemplu ca se poate. Ma simt onorata sa il primesc in numele tuturor celor care “au dat binele mai deoarte” pentru a ajunge si acolo unde chiar este nevoie, mai exact in casele copiilor fara copilarie!