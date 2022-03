Scaunul lui Buican de la PNL Valcea se clatina! Pirvulescu îi sufla-n ceafa?!

Este evident pe zi ce trece că viceprimarul Virgil Pîrvulescu rămâne tot mai singur, fiind părăsit chiar și de către „talibanii” care acționau cu precădere în mediul online. Nu mai spunem că și în sânul PNL Râmnicu Vâlcea au apărut tot mai multe voci care îl contestă pe președintele Pîrvulescu, convinși fiind că acesta va îngropa partidul. Într-un ziar „de casă”, chiar Virgil Pîrvulescu recunoaște că are o „relație rece” cu PNL Vâlcea: „La judeţ am avut o relaţie, să-i zicem aşa, mai rece. Au fost nişte clarificări între mine şi preşedintele Cristian Buican. Se pare că de o săptămână lucrurile merg în direcţia în care ne dorim fiecare, adică să lăsăm la o parte discuţiile acestea despre cine este mai şef decât altul. Eu am un singur ţel: organizaţia municipală. Vom vedea care sistem de management este mai bun, cel de la municipiu sau cel de la judeţ. Se va vedea acest lucru la voturile obţinute, totul se joacă prin prisma voturilor”.