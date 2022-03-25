PRIMĂRIA COMUNEI STOILEȘTI: PLANUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2022
Pentru anul 2022 se propun spre realizare, conform proiectului de buget al anului 2022, urmatoarele investitii :
1- REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVELOR EDUCATIONALE
2- CONTINUAREA LUCRARILOR ,, MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA,
3- FINALIZAREA INVESTITIEI ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 39 BAIABULAGEI GEAMANA, ULITA IZLAZ, ULITA SOGOR MALU, COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA,
4- CONTINUAREA LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,,CONSTRUIRE SI DOTARE
CAMIN CULTURAL IN COMUNA STOILESTI, SAT BULAGEI, JUDETUL VALCEA,,
5- ACHIZITIONAREA DE TERENURI NECESARE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA A POPULATIEI, IN SATELE DELURENI SI GEMENICA
6- CONSTRUIREA UNUI BAZIN DE CAPTARE SI FORAREA UNUI PUT DE MARE ADANCIME IN SATUL GEAMANA, CATUNUL GEMENICA
7- “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN AMPLASAREA STAȚIILOR DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA STOILEȘTI, JUDETUL VALCEA”
8- ,,CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL IN SATUL BULAGEI( GEAMANA), COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA: ACHIZITIONARE TEREN SI PROIECTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
9- ,,CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL IN SATUL URSI, COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA: ACHIZITIONARE TEREN SI PROIECTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
10- INCEPEREA LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE :,, CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA STOILESTI SI DOTARE AMENAJARE PARC EXTERIOR SI RACORDARE LA UTILITATI.
11- FINALIZAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE SI REPARATII PLATFORMA DC 39, KM 3+800 ( L=50M), SAT BULAGEI, COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA
12- INCEPEREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE DC 39, KM 4+700 ( L=100M) AFECTAT DE ALUNECARE DE TEREN, SAT BULAGEI, COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA
13- INCEPEREA LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,,CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL TOPOLOVELUL, COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA
14- REALIZAREA INVESTITIEI ,, MODERNIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA,,
15- CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL BIRSOIU, SAT BIRSOIU, COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA
16- CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL BAIA, SAT GHIOBESTI, COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA