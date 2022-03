Maria Groza, grupul Stil & Exquisite Diamonds: Am ajuns la 30 de magazine în România şi ne extindem în continuare local, dar ne dorim să mergem şi pe piaţa

♦ Afacerea pornită de familia Groza în urmă cu 30 de ani s-a axat la început doar pe producţia de bijuterii, însă în timp compania a mers şi către retail propriu, având acum două branduri – Bijuteria Stil şi Exquisite Diamonds ♦ Grupul a ajuns în prezent la cea de-a doua generaţie dat fiind că fiica fondatorilor se implică acum alături de ei în business.

Grupul Stil & Exquisite Diamonds, activ în producţia şi retailul de bijuterii, deţine astăzi 30 de magazine proprii în România şi are în plan să se extindă în continuare atât local, cât şi în afara graniţelor ţării. Afacerea, fondată acum 30 de ani de familia de antreprenori locali Groza, are propria unitate de producţie, în Râmnicu Vâlcea, acolo unde a început să se scrie povestea acestui business. Atelierul de producţie de bijuterii ali­mentează doar reţeaua proprie de ma­gazine a grupului, este vorba de 30 de unităţi de retail sub două branduri – Bijuteria Stil şi Exquisite Diamonds – mentioneaza zf.ro

„Lucrăm la 40% din capacitatea noastră de producţie şi acoperim astfel cererea magazinelor din reţeaua noastră. Ne dorim să dublăm producţia în următorii ani, vrem să ne creştem numărul de magazine, mai este loc de dezvoltare în piaţă. Vrem să mergem în paralel atât cu brandul Stil, cât şi cu Exquisite“, a spus Maria Groza, fondator şi CEO al grupului Stil&Exquisite Diamonds în cadrul emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor: Cum facem economia să funcţioneze în continuare?, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank.

Mai mult, antreprenorii au în plan să ducă bijuteriile produse în România şi peste graniţe, astfel că se uită să deschidă primele magazine proprii şi în străinătate. Expansiunea este posibilă dat fiind că grupul a investit recent circa 2 mil. euro într-o linie de producţie nouă, care a mărit capacitatea atelierului din Râmnicu Vâlcea. În continuare însă, pariul principal de dezvoltare al retailului propriu este în România.

„Nu există centre comerciale în care să fim cu amândouă brandurile, dar intenţionăm să facem acest lucru. Deja am semnat un contract cu un mall, unde vom merge cu ambele branduri. Ele se completează, nu concurează unul pe celălalt“, adaugă Maria Groza.

Afacerea pornită de familia Groza în urmă cu 30 de ani s-a axat la început doar pe producţia de bijuterii, însă în timp compania a mers şi către retail propriu, având acum două branduri – Bijuteria Stil şi Exquisite Diamonds. Acesta din urmă este lansat de mai puţină vreme şi se poziţionează pe segmentul premium al pieţei. Oana Groza, general manager în cadrul grupului STIL & Exquisite, precizează faptul că românii au început să se orienteze către piaţa locală atunci când doresc să îşi cumpere bijuterii de lux.

„Cumpărătorii locali pun acum pe lista de opţiuni şi România atunci când vor să achiziţioneze un produs premium în domeniul bijuteriilor. Înainte preferau să meargă în străinătate să îl cumpere“, explică ea.

Primele bijuterii fabricate în atelierul propriu al grupului Stil & Exquisite Diamonds au fost verighete, iar ulterior a început producţia şi de inele de logodnă. Astăzi, compania mizează mult pe producţia de piese personalizate, din diferite materiale şi pietre preţioase.

„La începuturile democraţiei româneşti, nu visam că peste 30 de ani o să ajungem să fim un brand naţional. Am analizat cifrele activităţii noastre şi am văzut că circa 70.000 de cupluri au ales să poarte bijuteriile noastre, mai exact şi-au cumpărat verighetele de la noi“, mai spune Maria Groza.

Businessul grupului ce operează cele două reţele de magazine dar şi producţia sare de 25 mil. lei în 2020, ultimul an pentru care există date. Activitatea este operată prin mai multe firme, conform platformei de analiză confidas.ro, cele mai importante fiind Netstil şi Styl.

Cu toate că pandemia a afectat piaţa de bijuterii din toată lumea, dat fiind că magazinele fizice au fost închise temporar iar mallurile au funcţionat apoi cu restricţii, cererea în online a crescut foarte mult. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi pentru grupul originar din Râmnicu Vâlcea, care are are un total de 200 de angajaţi.

„Eram prezenţi şi înainte de pandemie în online, dar am crescut vânzările de pe acest segment cu peste 60% în ultimii ani. Amprenta generaţiei mele este foarte valoroasă în materie de brand awareness şi strategie de marketing, în pandemie ne-am concentrat atenţia foarte mult pe dezvoltarea platformei online“, explică Oana Groza.

Pe viitor, acest canal va rămâne unul impotant pentru informare şi vânzare, astfel că dezvoltarea se va face în paralel, online şi offline.

