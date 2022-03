Incendiu in Pausesti – Maglasi! O familie a ramas fara acoperis deasupra capului!

Incendiu in Pausesti – Maglasi!

In aceasta dimineata un incendiu puternic izbucnit de la o lumanare lasata nesupravegheata a distrus in intregime o casa in satul Vladuceni, str Balanesti in care locuiau 2 copii minori, Gabriel de 11 ani si Marius de 14 ani, impreuna cu un frate mai mare si mama lor.

Nenorocirile trebuie sa ne uneasca si ne vom implica total si in acest caz in care avem copii fara copilarie din judetul Valcea.

Este nevoie de OAMENI, materiale de constructii, alimente, pături, perne, incaltaminte si haine.

Asociatia “Copii fara copilarie din judetul Valcea” are deschise urmatoarele conturi la Banca Transilvania:

1. IBAN RON: RO68BTRLRONCRT0574892601

2. IBAN EUR: RO18BTRLEURCRT0574892601 Cod SWIFT: BTRLRO22.

Vom posta zilnic de la fata locului si va vom explica si cat de importanta este implicarea sociala in astfel de momente cumplite.

Fiti OAMENI!

Asociatia “Copii fara copilarie din judetul Valcea”