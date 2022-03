În anul 2022, primarul din Drăgoești, Gheorghe Melente, are un buget local estimat la suma de circa 4,5 milioane de lei

În acest an, primarul comunei Drăgoești, Gheorghe Melente, are un buget local estimat la suma de circa 4,5 milioane de lei. Pe de altă parte, la sfârșitul anului trecut, Primăria Drăgoești a primit de la Consiliul Judeţean suma de 400.000 lei pentru cofinanţări şi pentru funcţionare. La Drăgoeşti, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități şi însoţitorii acestora s-au alocat banii la timp. „Consider că o gestionare bună şi atentă a banilor ne-a adus în această situaţie, dar, dacă vin banii promişi de la Guvern, aceştia sunt necesari pentru anul acesta, privind proiectele pe care le am în vizor şi care vor începe să se deruleze. Ne-am axat numai pe proiectele care trebuie finalizate: piaţa agroalimentară şi centrul cultural”, a spus primarul Gheorghe Melente. Tot anul trecut, primarul Gheorghe Melente a lucrat la o documentație cu finanțare din fonduri europene, pentru amenajarea lacului de la Buciumeni. Primarul își dorește să dezvolte și o zonă turistică, de alt gen, mai ales că are o zeste naturală a comunei, lacul de la Buciumeni fiind exact ceea ce trebuie pentru agrement sau acvacultură. În luna noiembrie, Primăria Drăgoești a depus pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny, ultimii 4 km de drumuri care au rămas nereabilitați. „Dorim ca toate drumurile din Drăgoești să fie asfaltate. În acest sens vom extinde apă și canalizare în Boncani, zona care nu e prinsă în master-planul județean”, menționează primarul Melente. Din bugetul local pe 2021, Primăria Drăgoești a alocat suma de 227.000 lei pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare a platformei drumului comunal Fântânilor, punct Ciobotea”. Anul trecut, primarul comunei Drăgoești a început construcția pieței de pește, obiectiv realizat din fonduri europene. Realizarea acestui proiect vine în sprijinul micilor producători locali. Proiectul tehnic cuprinde construirea unei clădiri care va avea în componență spațiul pentru desfacerea produselor, cabinet medico-sanitar, grupuri sanitare și o parcare.