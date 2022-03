București, 23 martie 2022

În cadrul celui mai elegant complex din inima capitalei, Le Château, Forbes România a reunit comunitatea feminină de antreprenori români într-o zi dedicată lor: Forbes Woman. Ziua a început cu cea de-a cincea ediție FORBES WOMAN SUMMIT – eveniment dedicat femeilor de succes care au schimbat în bine mediul de business și societatea românească. Acest summit sărbătorește femeile de acțiune și reprezintă o sursă de inspirație și sprijin pentru femeile din România, ajutându-le să-și realizeze potențialul și să se autodepășească. În acest an, tema a fost THE L.E.A.D. TO SUCCESS LEADERSHIP * ENERGY * ACTION * DIRECTION.

„The butterfly effect” în business a fost o întrebare la care fiecare speaker a fost invitat să reflecteze, fiindcă fiecare acțiune pozitivă, oricât de mică, are sau poate avea un efect major asupra business-ului și asupra comunității.

Am început seara cu „Dor de viață” în interpretarea acapella a celor șase talentați care alcătuiesc Blue Noise.

Ediția cu numărul 11 a Galei Forbes Woman a fost marcată de bucuria revederii după această perioadă în care am învățat să acceptăm provocări noi, să depășim nenumărate dificultăți și să ne reinventăm zi de zi, ca oameni și ca business. Gala Forbes Woman a celebrat, mai mult decât în oricare alt an, munca acelor femei din România care reprezintă modele autentice, puternice ale societății românești din mediul de afaceri, filantropie, relații publice și cultură. Totodată, ediția din acest an a fost dedicată metamorfozei – pe care fiecare dintre noi a experimentat-o, inevitabil, în acești doi ani. Metamorfoza fluturilor oglindește procesul de transformare pe care îl trăim fiecare. Personal, profesional. Și care în aceste vremuri atât de dificile pe care le trăim a fost, poate, mai evident ca oricând. Reprezintă rezistența, schimbarea, speranța.

Invitații au putut vedea în exclusivitate o expoziție cu fotografiile celor mai influente doamne din România. Fotografii de la ședința foto pentru proiectul special „Top 50 cele mai influente femei din România”, care se vor regăsi în noul număr al revistei.

Doamnele premiate în cadrul acestei ediții a Galei Forbes Woman sunt exemple de inspirație, perseverență, inovație și spirit antreprenorial.Puterea feminină se manifestă în multe feluri, atât în business, cât și în alte zone ale vieții. Acestea au primit un trofeu altfel, care să celebreze continua metamorfoză pe care acțiunile lor le produc în și pentru societatea românească.