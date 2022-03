Cum sa faci poze mai de calitate cu telefonul tau

Telefonul dumneavoastră este un instrument puternic. Nu numai că vă poate ține conectat cu lumea, dar vă poate ajuta și să surprindeți amintiri frumoase. Cu ajutorul sfaturilor și tehnicilor potrivite, puteți face fotografii incredibile cu telefonul dumneavoastră! În această postare pe blog, vom discuta despre cum să faceți fotografii mai bune cu telefonul dvs. și să capturați imagini uimitoare. Haideți să începem!

Smartphone de calitate = poze de calitate

Cand vine vorba de cele mai bune telefoane cu camera foto, exista o multime de optiuni excelente. Diferiti producatori de smartphone-uri au abordari diferite cu privire la modul cel mai bun de a capta imagini excelente, motiv pentru care cumparatorii au de unde alege.

Luati in considerare candidele

Intr-o lume a selfie-urilor, este usor sa uiti puterea fotografiilor candide, dar portretele spontane pot fi mai interesante de privit. Daca sunteti fanul colectionarii fotografiilor intr-un album de familie sau carte de calatorie, aceste fotografii de moment adauga, de asemenea, o imbunatatire suplimentara. Va trebui sa faceti mai multe fotografii pana o vezi obtine pe cea perfecta, dar merita sa surprindeti oameni care arata natural si relaxat.

Incercati regula treimilor

Consultati functia linii de grila din meniul Setari de pe telefonul dvs. Cu grila pornita, veti vedea linii orizontale si verticale pe ecran suprapuse peste imaginea in vizualizare. Puteti aplica apoi regula treimilor, un ghid pentru compozitia fotografiei, plasand subiectul de-a lungul liniilor sau in punctele in care se intalnesc. Pozitionarea persoanei sau a locului de interes in afara centrului poate crea o imagine care captiveaza instantaneu privitorul.

Cauta reflectii

O modalitate foarte buna de a va juca cu perspectiva, compozitia, si de obtine fotografia dorita este aceea de a fotografia reflectii. Oportunitatile creative sunt peste tot in jurul tau, asa ca fii atent la balti, oglinzi, ochelari de soare, ferestre, sticlarie, suprafete metalice si corpuri de apa.

Fixati-va focalizarea

Cu exceptia cazului in care il setati altfel, telefonul cu camera va utiliza focalizarea automata pentru a prioritiza subiectul in prim-plan. Daca doriti sa mutati focalizarea in alta parte a scenei, atingeti ecranul in zona in care doriti sa clarificati imaginea. Ar trebui sa vedeti o pictograma circulara sau patrata care apare pentru a indica noua zona focalizata. Acest truc poate face minuni atunci cand fotografiati oameni si obiecte aflate in miscare.

Explorati spatiul negativ

In fotografii, spatiul din jurul subiectului este la fel de important pentru compozitie ca si subiectul in sine. Aceasta zona este cunoscuta sub numele de spatiu negativ, dar este de fapt un lucru bun! Adaugarea de spatiu negativ in jurul cuiva intr-un portret poate crea un efect dramatic. Deci, cautati modalitati de a utiliza pereti, cer, campuri, sau fundaluri de culoare solide in spatele subiectului dumneavoastra.

Foarte putine smartphone-uri pot produce fotografii excelente in interior datorita senzorilor lor mici. Ca atare, cel mai bine este sa faceti fotografii in aer liber in conditii de iluminare adecvate pentru a obtine rezultate mai bune. Iluminarea este determinata nu numai de luminozitate si intuneric, ci si de starea de spirit, tonul si atmosfera fotografiei. Prin urmare, incercati sa utilizati lumina naturala atunci cand faceti fotografii pe un smartphone.

Concluzie

Performanta la lumina scazuta impresioneaza in mod deosebit la Huawei p50 pro, dar indiferent de tipul de fotografie pe care il vizati, acesta ar trebui sa poata capta fotografia ideala. Totusi, software-ul folosit de cei de la Huawei ajutand masiv. compania chineza pozitionandu-se in topul brandurilor producatoare de smartphone-uri in ceea ce priveste stabilirea optica a imaginilor, stabilizarea digitala a imaginilor si procesarii lor. Veti observa acest lucru in special atunci cand folositi functia zoom.