Ar trebui sa cumparati un telefon pliabil?

Se estimeaza ca livrarile globale de smartphone-uri pliabile vor creste de la 1,2 milioane de unitati in 2019 la aproape 102 milioane pana in 2026, potrivit celui mai recent raport al MMR. Piata telefoanelor pliabile este in prezent impiedicata de preturile ridicate, randamentele scazute ale afisajului si durabilitatea incerta, dar se asteapta ca aceste probleme sa se rezolve pe termen lung.

Constientizarea sporita a clientilor cu privire la cea mai recenta tendinta in tehnologiile smartphone-urilor din economiile in curs de dezvoltare accelereaza cererea pentru astfel de produse, strategiile de afaceri emergente ale producatorilor oferind oferte revolutionare de design pliabil, stimuland cresterea pietei.

In functie de tip, piata de smartphone-uri pliabile este bifurcata in pliul exterior si pliul spre interior. In perioada de prognoza, forma de pliere fata in fata castiga popularitate. Industria smartphone-urilor pliabile se remarca prin dinamica sa in continua schimbare, care a sustinut piata in ultimii cativa ani si se asteapta ca va continua sa faca acest lucru in scurt timp, datorita progreselor tehnologice si modernizarilor produselor.

Telefoanele pliabile – viitorul smartphone-urilor

Telefoanele pliabilele reprezinta viitorul, in ceea ce priveste designului smartphone-ului, deschizand posibilitati incredibile pentru noi functionalitati. In prezent, exista doua modele de top: pliul orizontal care se deschide de la o dimensiune “normala” a telefonului la o mini-tableta si pliul vertical care se deschide de la o dimensiune compacta la o dimensiune si o forma tipica a telefonului. Ambele ofera utilitate si raspund nevoilor diferitelor tipuri de utilizatori.

Pliabilitatea e un accesoriu cool in 2022

Daca va place sa fiti la moda, nu trebuie sa ezitati in a va achizitiona un telefon pliabil. Aceste telefoane vin cu un design compact si o varietate de noi optiuni de culori indraznete.

Cand cumperi un telefon pliabil, primesti practic doua-trei ecrane pe acelasi telefon si, eventual, o mini-tableta pentru o experienta de navigare mai confortabila. Daca il rupeti, costurile de reparatie pentru telefoanele pliabile sunt insa destul de mari.

Sa trecem la partea de software acum. Producatorii acestor dispozitive si-au facut propriile aplicatii accesibile pentru utilizare in ecran dublu, insa aplicatiile care nu depind in mod direct de catre vreun brand producator de smartphonurti nu sunt nici pe departe optimizate pentru ecranul patrat al unui telefon pliabil sau pentru jumatatea de ecran a unuia flipping. Luati Instagram, de exemplu. Aplicatia este optimizata pentru derulare verticala, iar optimizarea acesteia pentru ecran dublu a durat ceva. Din fericire, atat Instagram cat si alte aplicatii importante s-au adaptat acestei schimbari.

Avantajele telefoanelor pliabile

Ecranele pliabile au mai multe avantaje. Avantajele telefoanelor pliabile, cum ar fi Huawei P50 Pocket, sunt utile oricarui utilizator. Cu ecranul dublu mai mare, veti obtine o serie de caracteristici:

Smartphone-urile pliabile ofera protectie a ecranului atunci cand sunt pliate.

Dimensiunea ecranului faciliteaza citirea cartilor, jocurile si navigarea pe internet.

Dimensiunile mai mari ale ecranului va pot creste productivitatea.

Ai un ecran mai mare, fara a ocupa mai mult spatiu in buzunar.

Specificatiile produsului pe un telefon mobil pliabil sunt similare cu cele gasite in telefoanele high-end cu un singur ecran.

Concluzie

In 2022, veti avea optiunea de a alege intre telefoanele pana in 2021 si dispozitivele imbunatatite din acest an. Daca doriti un telefon pliabil care se deschide ca o mini-tableta, mergeti pentru huawei p 50 pocket, la fel si daca sunteti o persoana aflata in continua miscare, deoarece acest model vine cu caracterici precum ecranul exterior inteligent si acceptarea optiunii NFC benefice pentru orice utilizator.