Ar cam fi record: In Maramureș 97 prieteni necuvântători sterilizați în campania Asociației Fight For Animals doar cu un medic, valceanca Ella Bogdan ! 257 în 3 zile de maraton! 

Ar cam fi record: Avem în Maramureș 97 prieteni necuvântători sterilizați în campania Asociației Fight For Animals doar cu un medic! 257 în 3 zile de maraton!

DirectMM.ro a fost din nou alături de Asociația Fight For Animals Baia Mare în demersul său de a schimba mentalități și de a pune capăt suferinței animalelor. Am avut cea de-a 4-a campanie-maraton de sterilizare din județ!

Asociația Fight For Animals Baia Mare a organizat a patra campanie de sterilizări gratuite în județul Maramureș și prima din anul 2022. Acțiunea a avut loc în două etape. În data de 18 Martie în Comuna Copalnic-Mănăștur (căminul cultural) și în intervalul 19-20 Martie în Comuna Recea (stadion). În cazuri excepționale, pentru animalele fără stăpân, organizatorii au asigurat transportul pe raza comunei Recea!

Prima zi din campania de sterilizari de la Copalnic Mănăștur și s-a încheiat cu 84 animale sterilizate! Toți și-au respectat programarea și am încercat să ajutăm pe cât mai mulți. A doua zi a fost la Recea. Au fost sterilizate de dimineață 77 animăluțe până la ora 22.00. A treia zi a fost de poveste. „Este ora 23:30 și încă se operează. Vom opera și vom merge acasă până la ultimul animal preluat, indiferent de ora. Din păcate astăzi intervențiile s-au efectuat de către doar un medic! Motiv pentru care s-au decalat puțin programarile. Eforturile valcencei dr. Ellei Bogdan de la RedVets sunt uriașe!! Este absolut inimaginabil ce face omul acesta împreună cu echipa ei, Nico și Alex! Ne dorim ca fiecare animăluț sa fie sănătos și să se recupereze cat mai repede. Timpul post-operator este foarte important”, arată reprezentanții Fight For Animals duminică seară. Dar ei nu s-au oprit nici atunci! Este posibil să vorbim despre un record, cel puțin în țara noastră. 97 prieteni necuvântători sterilizați într-o singură zi, cu un singur medic și cu rezultate bune postoperator.

„Campania desfășurată în perioada 18-20 martie 2022 în Comunele Copalnic-Mănăștur și Recea o încheiem cu 257 animale strerilizate în 3 zile. 100+ doar din comuna Recea. Duminică, în ultima zi s-au operat 97 de animale, iar ultimul a fost operat la ora 03:00 doar pentru că ne-am dorit să fie toată lumea mulțumită, eforturile echipei medicale au fost uriașe. Ne bucurăm că am putut contribui din nou la bunăstarea animalelor pentru județul Maramureș, unde activăm cel mai mult. Mulțumim echipei de la RedVets, și fetelor de TAC. Mulțumim dr. Ella și sperăm să te refaci cât mai rapid! Am fost efectiv impresionați de ceea ce ce ai realizat aici cu noi. Ești o profesionistă! Mii de mulțumiri celor care au făcut posibilă această campanie, cei care susțin financiar și sunt mereu alături de noi: PetCrew e.V. Ein Herz für Streuner e.V. Rano&Huutch help for animals! Mulțumim Primăriei Copalnic Mănăștur și Primăriei Recea pentru găzduire. Mulțumim Mădălin, voluntarul care este un exemplu pentru toți! Să ne revedem cu bine la următoarea campanie!”, arată reprezentanții Asociației Fight For Animals, președinte și fondator Paul Oșan și co-fondator și tehnician veterinar Andrei Licinius Chiș.

Sursa: directmm.ro

