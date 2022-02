Vrei sa oferi un aspect fresh bucatariei tale? Iata cele mai ingenioase sfaturi pentru o mai buna organizare!

Bucataria reprezinta una dintre cele mai importante camere din locuinta, fiind locul in care iti petreci destul de mult timp, astfel ca aceasta trebuie sa arate pe placul tau. Daca esti o persoana pasionata de gastronomie, probabil detii mult mai multe lucruri decat ai avea nevoie in mod normal, ceea ce inseamna ca este necesar sa dispui de un mare spatiu de depozitare. Daca iti doresti sfaturi utile despre cum sa iti organizezi mai bine bucataria, ramai alaturi de acest articol si viata ta va deveni mai usoara.

Top 3 metode prin care poti salva spatiu important din bucataria ta!

1. Achizitioneaza cat mai multe sertare

In momentul in care detii in bucatarie diverse accesorii si vase, ai nevoie de un spatiu mare de depozitare, De aceea, cea mai potrivita varianta, este achizitionarea mai multor sertare, asezate corespunzator, astfel incat acestea sa iti permita sa ai o camera libera si lipsita de vase sau aparate de bucatarie aruncate peste tot. Pentru un extra spatiu, poti opta pentru accesorii pentru sertare de la Oscardeko.ro, astfel incat fiecare lucru sa aiba desemnat un loc anume, pentru ca tu sa stii intotdeauna unde sa gasesti un anumit vas, tacam sau robot de bucatarie. Poti alege diverse extensii pentru sertarele tale existente, pentru a economisi cat mai mult spatiu, iar incaperea ta sa capete un aer fresh si ordonat.

2. Invata sa iti organizezi pe categorii toate obiectele

Nimic nu te ajuta mai mult in viata, decat buna organizare a lucrurilor, fie ca te referi la bucatarie, sau la oricare alt domeniu. Pentru a te putea descurca mai bine in aceasta incapere, poti incerca o metoda foarte rapida si eficienta de a te organiza, pentru ca sertarele tale sa fie ordonate. Compartimentarea sertarelor te invata sa iti cataloghezi pe categorii toate produsele, accesoriile si aparatele pentru bucatarie. Pentru un aspect mult mai elegant, aseaza faina, zaharul si orice alt aliment din aceasta categorie, in borcane identice, pe care sa le etichetezi. Separa tacamurile de restul vaselor, gaseste un loc in care sa plasezi toti robotii de bucatarie, iar toate accesoriile si solutiile pentru curatenie, tine-le departe de zona de gatit.

3. Foloseste bucataria doar pentru gatit

Daca dimensiunea locuintei iti permite, poti economisi spatiu important din bucataria ta, daca incerci sa pastrezi aceasta incapere doar pentru a gati. Ai posibilitatea de a pune frigiderul sau masina de spalat pe hol, astfel incat sa oferi bucatariei tale un aspect mult mai ingrijit. De asemenea, poti alcatui o zona de dining in sufragerie sau intr-un balcon inchis, amenajat corespunzator. In felul acesta, vei oferi bucatariei tale un efect de marire, iar atmosfera din aceasta incapere va fi mult mai relaxata, iar tu vei avea suficient loc pentru a-ti desfasura activitatile.

Asadar, daca ai impresia ca spatiul din bucatarie nu mai este suficient pentru toate lucrurile pe care le detii, inavata sa iti organizezi mai bine aceasta incapere, cu ajutorul catorva mici trucuri. In felul acesta, bucataria ta va avea un aer fresh, iar atmosfera din aceasta camera va fi mult mai relaxata.

Sursa foto: Pexels.com