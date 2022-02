Vacante cu familia

Bulgaria este o tara extrem de diversa si are pe teritoriul sau o multime de metode de petrecere a timpului liber. Printre cele mai cunoscute obiective turistice putem aminti despre Catedrala „Alexander Nevsky” – aflata in inima Sofiei, Cascada „Krushuna”, Monumentul „Buzludzha” – construit de catre Imperiul Rus, si multe altele. Dar, fara nici o indoiala, majoritatea dintre noi dorim sa mergem in Bulgaria datorita plajelor superbe pe care le gasim de-a lungul Marii Negre.

Sunny Beach este una dintre cele mai conoscute statiuni din Bulgaria, un loc deosebit care ofera turistilor toate resursele si serviciile de care acestia au nevoie. Dunele de nisip galbene si culoarea Marii Negre ofera un contrast aproape poetic si nu este de mirare de ce autoritatile au decis sa investeasca sume mari de bani pentru dezvoltarea acestor locuri. Plaja a fost creata initial in anul 1958 pentru localnici, dar s-a observat aproape imediat potentialul acestor meleaguri, iar restul este istorie. In ziua de azi, cel putin 5 milioane de turisti ajung pe Sunny Beach in fiecare an, fiind una dintre cele mai vizitate plaje de pe intregul continent.

Exista o multime de plaje frumoase in Europa, dar putine dintre ele sunt indeajuns de diversificate pentru turisti. De exemplu, o vacanta in Bulgaria, vei avea parte pe timpul verii de o vreme superba, vei gasi o multime de baruri si restaurante langa plaje, vei putea sa mergi la un club in aer liber, poti alege intre multe tipuri de sporturi acvatice, si multe altele. Toata vara vei avea parte de un cer senin si vei putea sa te distrezi intr-o sumedenie de metode, fie ca te afli singur, cu familia sau doar cu persoana iubita.

Plajele din Bulgaria sunt adeseori lungi, curate si extrem de frumoase, din toate punctele de vedere. Nisipul este perfect pentru ca cei mici sa construiasca diferite modele de castele, iar tu poti sa ii observi de pe sezlongul inchiriat, ce se afla la doar cativa metri de un restaurant sau un bar. Atmosfera TripMe pe care o poti gasi in Bulgaria este una ce nu poate fi explicata in cuvinte, iar daca ai mai ajuns pe teritoriul ei intelegi exact ce vreau sa zic. Toti oamenii sunt extrem de prietenosi, iar tu te vei simti, cu adevarat, ca acasa. De aceea multe persoane aleg sa revina in Bulgaria in fiecare an si sa viziteze alte plaje pe care nu au avut sansa sa le exploreze in vacanta precedenta.