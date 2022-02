SOCANT! Virgil Pîrvulescu vrea să blocheze în justiție postul de șef al Finanțelor Publice la Vâlcea! Spune ca este postul lui „propriu si personal”! Nino, nino!!!

În cursul anului trecut, pe când era deja viceprimar al Râmnicului, Virgil Pîrvulescu a depus la Curtea de Apel Pitești o cerere de chemare în judecată, aberanta in opinia noastra, dar si a juristilor pe care i-am consultat, prin care solicita anularea ordinului preşedintelui ANAF nr. 720/05 mai 2021 privind transferul la cerere al lui Răban Aurelian Pavel pe funcţia publică de conducere vacantă de șef administraţie gradul II la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, din cadrul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Craiova.

De asemenea, Virgil Pîrvulescu cerea, nici mai mult nici mai puțin, anularea adresei nr. 2508/05 iulie 2021 emisă de ANAF, prin care s-a comunicat respingerea plângerii prealabile împotriva ordinului preşedintelui ANAF nr. 720/05 mai 2021 înregistrată la ANAF sub nr. 2508/2021, precum și obligarea pârâtei… la plata cheltuielilor de judecată.

Spunem că este o decizie aberantă a lui Virgil Pîrvulescu pentru că acesta dorește de fapt blocarea pe termen nelimitat a funcției de șef la Finanțele Publice, o funcție de mare răspundere și care implică prezența fizică zilnică a unei persoane bine pregătite profesional. Acesta sustine, ATENTIE!, ca lui i se cuvine acel post si ca este discriminat, uitand sa mentioneze ca, la data redactarii cerererii de chemare in judecata, era suspendat din functia de la Finante si lucra la Primaria Ramnicu Valcea. Virgil Pîrvulescu „taie frunze la câini” din postura de viceprimar al Râmnicului încă vreo doi ani și jumătate și pe un salariu „de nabab” de 180 milioane de lei vechi lunar!

Mai spunem că, în dosarul nr. 1204/46/2021, Curtea de Apel Pitești a „aruncat la gunoi” cererea lui Virgil Pîrvulescu și a declinat soluţionarea cauzei către Tribunalul Vâlcea: „Admite excepţia de necompetenţă materială. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vâlcea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.11.2021, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal”. Primul termen la Tribunalul Vâlcea a avut loc vineri, 18 februarie 2022.

Vom urmari cu maxim interes evolutia acestui proces avand in vedere ca Pirvulescu a investit masiv intr-un avocat celebru pentru manevrele abracadabrante din instantele valcene, actiuni in justitie care i-au marit considerabil averea in ultimii ani!

Orice judecator ONEST (stim bine de ce scriem cu majuscule acest cuvant!) l-ar trimite imediat la plimbare pe musiu Pirvulescu si elucubranta lui cerere de chemare in judecata… Traim in Romania, insa, si nu ne mai mira demult nimic!