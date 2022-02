In atentia primarului Mircia Gutau! Asociatia Ansamblu Rezidential RO sta pe un butoi cu pulbere!

Functionarii de la Biroul Fond Locativ si Asociatii din cadrul Primariei Ramnicu Valcea isi bat joc de locatarii Ansamblului Rezidential RO din Ramnicu Valcea?! In data de 13 februarie a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari Ansamblu Rezidential RO, la care au participat peste 90 de locatari. In cadrul adunarii s-a luat decizia statutara si legala, in unanimitate, sa fie schimbata conducerea asociatiei. Membrii asociatiei s-au aratat profund nemultumiti de (in)activitatea presedintelui Adrian Savulescu, dar si a juristului Alin Manda, consilier local, cel care si-a prevazut clauza de cinci milioane de lei in contract in caz ca este pus pe liber (cum, iata, s-a si intamplat!).

Cand toata lumea credea ca lucrurile vor intra pe un fagas normal la Ansamblul Rezidential RO, Biroul Fond Locativ si Asociatii din cadrul Primariei Ramnicu Valcea le-a transmis sutelor de locatari ca Adunarea Generala convocata de 20 la suta dintre locatari (asa cum prevede legea) nu ar fi fost intrunita in conditiile legii pentru ca ar fi trebuit sa fie organizata de… presedinte! O aberatie, bineinteles! Pai cum sa convoace Savulescu adunarea cand stia ca va fi schimbat?! Nici teoria cu starea de alerta nu sta in picioare, avand in vedere ca la adunarea din 13 februarie au fost respectate toate normele de distantare sociala, purtarea mastii si ATENTIE – LOCATARII S-AU INTALNIT IN AER LIBER, pe faleza raului Olanesti!

Adevarul este ca a existat clar o imixtiune politica in aceasta decizie, pe care membrii asociatiei o asteapta si concretizata negru pe alb, sub forma unei adrese oficiale pentru a o contesta in instanta, dar si pentru a formula plangeri penale impotriva functionarilor (numai un functionar certat cu legea comite un abuz pentru a-i face pe plac unui consilier local din grupul politic aflat la Putere in Consiliul Local Ramnicu Valcea!). Alin Manda, consilierul local care pozeaza in jurist la asociatia respectiva, este si presedintele Comisiei Juridice din Consiliul Local Ramnicu Valcea! Va puteti imagina, dragi valceni, ce fel de decizii poate sa gireze un astfel de personaj!

Suntem curiosi ce parere are primarul Mircia Gutau de aceasta situatie?! Domnule primar, peste 1000 de ramniceni va cer sa interveniti si sa faceti DREPTATE in aceasta speta!

Tiberiu Pirnau