Din bugetul pe anul acesta, primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, are o listă de 10 investiții

Din bugetul pe anul 2022, primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, are o listă de investiții care cuprinde: finalizarea lucrărilor de canalizare; reabilitarea rețelei de apă; extinderea rețelei de apă; modernizarea sistemului de iluminat; construirea și refacerea drumurilor și podurilor; reabilitarea sediului Primăriei Mateești și a Căminului Cultural din Mateești; amenajarea zonei de agrement (parc și locuri de parcare) lângă terenul sintetic din Turcești; realizarea de stații de reîncărcare electrice, etc. În plus, primarul Cosmin Anghelescu are o listă de proiecte care sunt depuse spre finanțare din fonduri guvernamentale și fonduri europene. Acestea sunt: lucrări de construire poduri „La Honcioiu” și „Titi Negrea”; lucrări de refacere poduri ”La Iriștea”, ”La Anghelești”, ”La Enciu”, ”La Iriza”; extindere rețele de canalizare în Mateești; modernizare străzi și drumuri de interes local; refacere pod în punctul Vlăduțești; lucrări de reparații străzi în comuna Mateești (Iristea – Ogoare, Ilea – Pîlsesti și Meia în punctul la Pădurețu); proiectare și execuție reabilitare rețea de alimentare cu apă în satul Turcești; așezământ cultural în localitatea Mateești (Căminul Cultural din satul Mateești); extindere, etajare, reabilitare și dotare sediu primărie; proiectare construire si dotare bază sportivă, sală de sport și teren multifuncțional în satul Mateești. Consiliul local al comunei Mateeşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 05.11.2021, a aprobat depunerea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Mateești, județul Vâlcea”. Anul trecut, Primăria comunei Mateești a extins rețeaua de apă cu 1,3 kilometri, în satul Turcești, punctul Meia. Cel mai probabil, anul acesta, Primăria comunei Mateești va reabilita, moderniza și extinde Grădinița cu program normal din satul Greci. Tot anul trecut, Consiliul local al comunei Mateeşti a aprobat înființarea ansamblului folcloric „Valea Tărâiei”.