Deputatul PSD Daniel Ghiţă il acuza de posibile infractiuni pe inspectorul șef Gheorghe Poenaru de la Garda Forestiera Valcea 

Adresata: Domnului ministru al Mediului, Apelor si Pădurilor, Tanczos Barna

Deputat: Daniel Florin Ghiță

Grupul parlamentar: PSD

Circumscripția electorală: nr. 25 Ilfov

Ședința Camerei Deputaților din 21.02.2022

Obiect: Modul sau stadiul de soluționare a unor sesizări penale sau disciplinare

În temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constituția Romăniei si ale articolului 202 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez următoarea

INTERPELARE:

În baza Raportului de control nr. 4692/BT/06.05.2021, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție o sesizare penală inregistrată la cabinetul dvs. sub nr. 4692/BT/03.06.2021, prin care ați solicitat cercetarea, sub aspectul săvârșirii unor posibile infracțiuni de neglijență in serviciu, fals intelectual, uz de fals si abuz in serviciu, principalilor reprezentanți ai Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea: inspectorul șef Gheorghe Poenaru (foto), directorul Direcției de Implementare și Avizare, Eugen Simionescu, si juristul Constantin Bulacu. În esență, sesizarea în cauză este legată de neaplicarea unei hotărâri definitive si executorii, respectiv a Deciziei Curții de Apel Craiova nr. 231/31.01.2019, conform căreia Asociația Județeană a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj a pierdut dreptul de a gestiona fondul cinegetic nr. 21 Dănești din județul Gorj, care trebuia predat in gestiune temporară către Direcția Silvică Gorj. S-a apreciat că susnumiții au favorizat astfel gestionarul AJVPS Gorj să gestioneze în mod ilegal fondul cinegetic nr. 21 Dănești, la un tarif minim de gestionare, fără să efectueze diligentele legale de predare în gestiune temporară către Direcția Silvică Gorj și de intrare în circuitul legal de atribuire prin licitație publică, prin care ar fi fost adjudecat la un tarif de gestionare mai mare.

Tot legat de neaplicarea hotărârii susmenționate a Curtii de Apel Craiova, în baza aceluiași raport de control, Direcția Corp Control, Integritate si Anticorupție a înaintat Comisiei de Disciplină din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor o sesizare, înregistrată sub nr. 4692/DCCIA/15.07.2021, prin care a fost solicitată cercetarea disciplinară a inspectorului șef al Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, Gheorghe Poenaru, pentru încălcarea mai multor atribuții legale conferite.

Pe de altă parte, Direcția Corp Control, Integritate si Anticorupție a înaintat Comisiei de Disciplină a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor o sesizare, înregistrată sub nr. 4603/DCCIA/21.07.2021, prin care a fost solicitată cercetarea disciplinară a inspectorului șef al Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, Gheorghe Poenaru, și a directorului Direcției de Implementare și Avizare, Eugen Simionescu, pentru încălcarea mai multor prevederi legale constatate prin Raportul de control nr. 4603/BT/23.06.2021, care a avut ca obiect activitatea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea.

Referitor la cele expuse, vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați modul de soluționare a celor două sesizări disciplinare, de la înregistrarea cărora au trecut peste 7 luni, precum si modul sau stadiul de soluționare a sesizării penale formulate împotriva reprezentanților Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, inclusiv dacă aveți știință dacă a fost începută urmărirea penală in rem sau in personam împotriva acestora. Totodată, vă solicit să-mi comunicați dacă reprezentanții Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea au fost suspendați din funcție, având în vedere neregulile grave constatate, precum și că, potrivit surselor noastre, cel puțin domnul Eugen Simionescu ar avea calitatea de suspect într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, in care este cercetat pentru abuz în serviciu și purtare abuzivă”. Nihil Sine Deo!”, scrie, pe Facebook, Daniel Ghiţă.