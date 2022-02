De ce sa investesti in biciclete electrice? Beneficii de care poti avea parte!

Iti doresti sa nu mai pierzi timpul in trafic si sa circuli mult mai usor? Studiaza gama de biciclete electrice, pe care o ai la dispozitie, iar astfel drumul tau catre serviciu va deveni unul foarte placut!

Este vorba despre o solutie moderna, pe care o ai la dispozitie si datorita careia vei face sport si te vei mentine extrem de bine!

Biciclete electrice – concepute pentru diferite tipuri de utilizari

Nu putini sunt cei care fac greseala de a crede ca bicicletele electrice sunt realizate numai pentru drumuri netede. Adevarul este ca ai la dispozitie o gama variata de modele din care poti alege: cu unele te poti plimba prin oras, iar cu altele poti pleca in drumetii pe munte sau la drum lung fara nicio problema. De aceea, recomandat este sa citesti descrierea bicicletei, inainte de a face o investitie.

Capacitate

Printre beneficiile de care mai ai parte datorita bicicletelor electrice se numara si faptul ca poti opta fie pentru pedelec, fie pentru bicicletele rapide. Despre peledecuri trebuie sa stii ca sunt modelele care iti monitorizeaza pedalatul, oferindu-ti autoat si asistenta electrica, in functie de viteza, dar si de forta. De regula, puterea motorului nu depaseste 250 W, iar viteza maxima pe care o poti atinge este de 25 km/h. Cat despre bicicletele rapide, acestea iti permit sa circuli cu o viteza de pana la 45 km/h, insa trebuie sa ai un permis special.

O gama larga de motoare

Motoarele bicicletelor electrice sunt si ele variate. De exemplu, motoarele pot fi amplasate pe butucul rotii, in zona centrala ori in zona axului pedalier. Cat despre comenzile electronice, este bine sa iei in considerare ca includ si un sensor ce detecteaza de greu sau de usor pedalezi, iar astfel iti dozeaza eficient asistenta electrica.

In general, bicicletele cu motoare amplasate central sunt foarte silentioase, insa le poti utiliza cu precadere doar in zona urbana ori pe traseele lineare. .

Autonomie ridicata

Printre beneficiile pe care ti le mai ofera bicicletele electrice se afla si faptul ca pot avea o autonomie extrem de mare, iar acest lucru este excelent, mai ales daca esti un impatimit al drumurilor la munte. De exemplu, poti opta pentru un model cu o autonomie de pana la 45 de kilometri, care iti permite sa te plimbi oricat iti doresti!

Mai putina poluare

Alegand sa investesti intr-o bicicleta electrica, pe care sa o folosesti in mod constant, contribui activ la reducerea poluarii. Acest subiect a devenit unul extrem de controversat in ultimii ani, iar toata lumea isi doreste sa protejeze mediul inconjurator pe cat de mult posibil. Dincolo de faptul ca eviti traficul de la orele de varf, te asiguri ca aerul si apa sunt mult mai curate!

Comanda online bicicleta preferata

Nu in ultimul rand, este bine sa stii ca iti poti comanda bicicleta electrica preferata din confortul propriei case. In loc sa colinzi magazinele de specialitate, pur si simplu poti sa studiezi ofertele pe care le ai la dispozitie si sa alegi varianta care consideri ca ti se potriveste cel mai bine!

La MosIonRoata.ro gasesti extrem de multe modele de biciclete de calitate, dintre care poti alege. Variantele electrice sunt moderne, eficiente si extrem de usor de folosit. Cele mai bune biciclete de vanzare in prezent sunt cele de ultima generatie, care iti permit sa te plimbi pe orice tip de teren, fie ca este vorba despre aleile netede din parcuri sau despre traseele montane.