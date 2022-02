Dan Becsenescu, presedinte Antares Group: Vecinii noștri din Ucraina au mare nevoie de pături și saltele. Am înființat un centru de colectare

Vecinii noștri din Ucraina au mare nevoie de pături și saltele (gen izoliere pentru camping), saci de dormit. Femeile si copiii fug din zonele de razboi si se adapostesc in conditii grele.

Am format un centru de colectare in Ramnicu Valcea, de unde vor fi trimise către Sighetul Marmației.

Dacă aveți astfel de bunuri de care va puteti lipsi, o puteti face printr-un gest umanitar trimitandu-le la Antares Motors, Str. Barajului nr. 42, Ramnicu Valcea, in orice zi, la orice ora.

Un mic gest al nostru poate insemna un mare ajutor pentru semenii nostri, femeile si copiii loviti de soarta din tara vecina, Ucraina.

Va multumesc pentru solidaritate!

Dan Becsenescu, presedinte Antares Group