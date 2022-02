Crucea Roșie Valcea solicita sprijin pentru a-i ajuta pe refugiatii ucrainieni

Dragi valceni!!!

Situatia dramatica de la granitele noastre se afla intr-o continua expansiune si neprevazut.

Colegii nostri din punctele de trecere a frontierei depun eforturi pentru a veni in sprijinul celor napastuiti si sunt sprijiniti din plin de OAMENII de bine.

Cum astazi s-a luat decizia sa se permita accesul nerestrictionat pe teritoriul Romaniei al femeilor si copiilor ucraineni care asteapta in vama se preconizeaza un aflux crescut de persoane, pentru care sunt deja pregatite conditii de preluare.

Ramane insa o mare parte de populatie ce se afla incontinuu sub asediu, populatia din Ucraina.

Crucea Rosie Romana va incerca in zilele urmatoare crearea unui convoi umanitar ce se va deplasa in teritoriul ucrainean.

Impreuna putem sprijini si noi cu diverse lucruri de care populatia de acolo are nevoie.

Putem strange:

Alimente neprisabile:

o Alimente de prima necesitate (supe, piureuri instant)

o Apa

o Ceai

o Paturi, paturi, lenjerii, saci de dormit – NOI

o Produse de igiena personala

o Articole pentru copii – scutece de unica folosinta, servetele, produse de igiena

o Dezinfectanti, masti

Medicamente (aspirina, paracetamol, algocalmin, panadol tablete și sirop, nurofen, siropuri si tablete pentru tuse si alergii , tablete pt gat ( strepsils, decasept, ) , fervex, etc .

– produse antiseptice și dezinfectante : comprese sterile, fesi orice dimensiune, apa oxigenata și soluție de rivanol, plasturi, etc

Va rugam sa le aduceți cu termen de valabilitate bun ! ).

Produsele colectate vor fi organizate de catre CRR in transport umanitar si trimise colegilor de la Crucea Rosie Ucraineana, respectand modul de organizare al IFRC si principiile miscarii.

Va asteptam la sediul nostru din Str. Anton Pann nr. 8 (langa Supca JOS) zilnic intre 10.00 si 16.00.

Va stam la dispozitie si la nr de telefon 0721774197.

Crucea Roșie Valcea