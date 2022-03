Cele mai bune sloturi online bazate pe benzi desenate

Începutul anilor ’90 a fost cunoscut drept “marea depresie” pentru companiile de benzi desenate, așa că tendința de a închiria proprietatea intelectuală a acestora a intrat în actualitate. Indiferent dacă o companie dorea să vândă șervețele cu imaginea lui Batman sau dacă o companie de tricouri dorea să își comercializeze stocurile cu teme legate de supereroi, piața pentru poveștile și personajele din benzile desenate era deschisă. Ați văzut vreodată un slot cu tematica benzilor desenate? Dezvoltatorii de software din industria iGaming încearcă să se întreacă pe ei înșiși, producând mereu un joc de sloturi care nu numai că se joacă foarte bine, dar face dreptate francizei pe care o reprezintă.

Pentru a rămâne fideli subiectului, vom include jocurile care se bazează pe personaje din cărțile de benzi desenate reale, nu pe francize care au primit ulterior o reprezentare în formă de roman grafic. Acestea fiind spuse, iată care sunt cele mai bune sloturi inspirate din benzi desenate despre care s-ar putea să nu știi, pe care ai șansa să le joci la un casino online de tipul frank casino Romania

The Flash

Acest super-erou DC zboară pe rolele jocului, câștigându-și titlul de “cel mai rapid om în viață”. The Flash este un slot cu tematică de benzi desenate produs de unul dintre cele mai mari nume în materie de sloturi bazate pe francize populare de supereroi – Playtech. Jocul are un design optimizat pentru mobil și caracteristici vizuale simple, care reprezintă perfect modul în care acest erou face lucrurile. Jocul de păcănele are 50 de linii de plată fixe, iar wild-urile aleatorii pot apărea exact atunci când te aștepți mai puțin! Jucătorii pot obține și rotiri gratuite, ale căror câștiguri vor fi îmbunătățite de o funcție complexă de multiplicare a câștigurilor. Dacă încerci singur slotul online Flash, vei vedea la ce ne referim!

The Dark Knight Rises

Nu este doar filmul care a dat genului un impuls atât de necesar, ci și cel care a readus pe hartă sloturile pentru benzi desenate. Acesta vine direct de la Microgaming, un producător stabil de produse de cazinou online și este un slot de neratat. Jocul, care poate fi jucat pe bani reali, a capturat perfect senzația și aspectul lui Batman, plus toate celelalte personaje din film, cum ar fi Bane și comisarul Gordon. În ceea ce privește caracteristicile, slotul se mândrește cu 5 role, cu 2 jackpoturi și numeroase caracteristici bonus, toate acestea fiind reproduse cu minuțiozitate din film.

Judge Dredd

Muzica și grafica acestui joc de păcănele NextGen Gaming reflectă exact lucrul la care te aștepți, sunt interesante și îți vor atrage atenția de la bun început. Având în vedere că Judecătorul Dredd este singurul decident al jocului, el alege să apară oriunde și în orice moment pentru a acorda un premiu suplimentar aleatoriu. Ai ocazia să declanșezi zece jocuri bonus cu câștiguri duble la fiecare dintre ele, dacă obții 3 sau mai multe simboluri Scatter cu insigne de poliție pe rolă. Dredd este simbolul Wild al jocului. În general, acest joc are o mulțime de moduri de câștigat, deoarece există un sistem profitabil de rotiri gratuite.

Batman & Catwoman

Batman este unul dintre cei mai emblematici supereroi de benzi desenate din toate timpurile. Iar acest slot este inspirat din serialul TV din anii 1960, care îl prezintă pe celebrul Batman. Batman and Catwoman Cash este un slot cu 5 role, 3 rânduri și jackpot progresiv cu 25 de linii de plată. Simbolul bat-semnal oferă cele mai mari câștiguri din joc. De asemenea, acesta se dublează ca simbol wild, ajutând la completarea combinațiilor câștigătoare de simboluri. Batman, Catwoman și Robin apar ca simboluri extinse de mare valoare.

Jocul include bonusul Cat Burglar. Alege din scatter-urile de diamant pentru a dezvălui fie un premiu în bani, fie un multiplicator de câștig crescut pentru următorul bonus de jocuri gratuite. Apropo, caracteristica Batman vs Catwoman Free Games combină un bonus pick me cu rotiri gratuite. Alege din căsuțele lui Batman pentru a dezvălui numărul de rotiri gratuite, iar alege din căsuțele Catwoman pentru a dezvălui un simbol super stive. Orice rotire pe bani reali în joc poate câștiga, de asemenea, un premiu jackpot progresiv.

Justice League

Următorul pe lista noastră este un alt joc ca la aparate cu jackpot DC Comics de la Playtech. Slotul Justice League Comic este inspirat de echipa de supereroi. Există, de asemenea, un slot bazat pe versiunea cinematografică, însă acest joc aduce un omagiu benzii desenate originale. Îi veți vedea pe Superman, Batman, Wonder Woman și Aquaman printre simbolurile cu câștiguri mari, surprinse cu un stil de bandă desenată. În timp ce o grămadă de răufăcători, inclusiv The Joker, Darkseid și Cheetah oferă simbolurile bonus.

Acest slot are 5 role, 3 rânduri și 25 de linii de plată. Este plin de caracteristici speciale. Pentru început, există o funcție de jocuri gratuite, care se joacă pe un set de role 5×4, cu 40 de linii de plată. Există, de asemenea, un trio de bonusuri. Jocul bonus Moving Wild prezintă wild-uri schimbătoare cu multiplicatori de câștig în creștere. Jocul bonus Coin Respins este o funcție de alegere și câștig cu premii în monede și multiplicatori de câștiguri. Jocul bonus Mystery Symbol transformă primele 3 role într-o rolă mare, care este stivuită cu mega-simboluri. Șansa de a câștiga un jackpot progresiv este cireașa de pe tort a acestui slot online impresionant cu tematică de benzi desenate.

Concluzie

Vă dorim mult succes dacă vă decideți să jucați cele mai bune sloturi bazate pe benzi desenate. Dacă ești fan al acestei forme de artă, cu siguranță o să te distrezi și jucând sloturile menționate în acest articol.