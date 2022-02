Bombardierul dement, beizadeaua infatuata si tragediile de pe sosele

Cand ii cumperi copilului tau, la majorat, un bolid de peste 100.000 euro esti un bombardier dement si cretin. Parerea mea, poate gresesc – cu toate ca nu cred! In 80 la suta din cazuri beizadeaua, de 18 ani si-un minut, a umplut carul de lux cu pretenasi, copii inocenti, si a proptit limuzina in gard sau stalp, la viteze de peste 180 hm/ora. Teribilism, euforie bahica, parinti inconstienti! Combinatia perfecta pentru tragedii pe banda rulanta, familii indurerate, dosare penale etc. Si, cel mai grav, in unele situatii: accidente mortale! S-au intamplat si in Valcea astfel de drame! Va mai aduceti aminte de cazul plodului milionarului M. din zona Babeni! Nu vreau sa insist pe subiect! Asadar, ce poate avea in cap un parinte bombardier care isi inzestreaza odrasla cu un automobil de lux la varsta asa de frageda?! Cand face banii din hotie, specula, coruptie, afaceri necurate cu statul, proxenetism, droguri, bombardierului i se pare normal ca fiul/fiica sa fie pe creanga cea mai de sus a evolutiei infantil-manelistice, in concursul suprem de maimutareala publica! O posibila explicatie!

Tiberiu Pirnau