Bilanțul primarului Alexandru Florin Mărăcine (comuna Galicea) pe anul 2021 

“Suntem de un 1 an și 3 luni la administrarea comunei Galicea, iar lucrurile încep să se miște frumos. Nu am promis minuni peste noapte, știm că mai sunt foarte multe lucruri de înfăptuit, dar avem ambiția și capacitatea să le realizăm. În primul rând, cred că se rezolvă foarte repede problemele cu care veniți în Primărie (cu excepțiile unde legea nu permite). Nu au fost disponibile finanțări europene și nici guvernamentale în anul 2021, dar am realizat următoarele:

Pentru scoală

1. Tablete și internet gratuit pentru elevi în vederea desfășurării orelor on-line

2. Tabără la mare pentru premianții de la gimnaziu și excursie pentru cei de la clasele 1-4

3. Diverse investiții în dotări

4. Dotare grădiniță cu materiale.

Alte realizari:

Intabularea a 25 obiective Activități teatrale și de dezvoltare personală Karate pentru copiii doritori , gratuite Susținem Activitatea Bibliotecii Galicea pentru desfășurarea tuturor activităților Pachete Moș Nicolae, Moș Crăciun, Paște Impermeabilizarea/Modernizarea str.Bonul Morii, str.Miulești, Aleea Ceaușeștilor, Str. Hotarului (150m), Teodorești (250m), str. Dragomirești, str Florilor. Introducerea comunei Galicea în portofoliul Direcției Investitii Externe din cadrul Ministerului Economiei Activități “Centru de Terapie Galicea pentru persoanele cu dizabilități”. Am achizitionat trei Concentratoare de oxigen pentru Dispensarul Galicea, care au salvat vieți! Cursuri de informatica, gratuite, pentru copiii de la gimnaziu Colaborare cu Fundatia Comunitara in proiectul care premiaza lunar cu electrocasnice in valoare de 1000 lei pe cei care strang plastic Fundatia Comunitara – proiect limba engleza cu voluntari straini Asfaltarea 1 Km. din satul Ostroveni Așternere mixtura asfaltică pe str Plopilor (400 m), Bazinelor (100 m), Frasinilor (225m), Stejarilor(270m), Hotarului,etc Am inclus Scoala Galicea in proiectele Erasmus+ Actiuni periodice de vaccinare Actiuni recoltare de sange,gratuite, pentru analize medicale Incurajarea investitorilor pentru a deschide bussines la Galicea( magazin Annabella, firma producere pavaje,firma producere peleti).S-au creat 14 locuri de munca Inițiere Decolmatare și amenajare Iazul Morii Reamenajare Piscina Amenajare fantana publica (156m) Inițiere reabilitare stadion comunal Sustinere echipa de fotbal Sporting Galicea,care ocupa primul loc in serie Reabilitare str. Pinilor- Valea Riului Amenajare loc de joaca modern in Galicea Amenajare loc de joaca modern in Cocoru Amenajare /intretinere drumuri comunale Actiuni de igenizare constante Amplasarea a 19 tuburi in zone de risc la inundații Achizitie camion cu sararita si lama de zapada Piesa de teatru cu actori renumiti Amenajarea partial si provizorie a zonei centrală Amenajarea tuturor strazilor comunale cu macadam,balast sau piatra Sparta Iluminarea zonelor intrunecate Galicea- Cocoru, Pietrosu, Mitroesti, Bratia Vale, Cremenari Cadastru gratuit sistematic Amplasarea a 180 lămpi led Initierea actiunii de modificare a categoriei de folosinta a unor zone de izlaz pentru a avea teren disponibil, care sa fie pus la dispoziție unor potențiali investitori Proiect pentru obtinere finantare AFM,modernizare iluminat Proiect pentru obtinere finantare AFM,statii electrice Sustinerea tuturor bisericilor din localitate cu 7500 lei/ fiecare. Lemne pentru fiecare biserica din comuna Amenajare parcare gradinita

47 Premierea cu 1000 lei a cuplurilor ce au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie Premierea cu 1000 lei a tinerilor căsătoriți 49 Premierea cu 500 lei pentru nașterea unui copil Achiziționarea a 4 cărucioare electrice destinate persoanelor cu dizabilități si a încă doua cărucioare speciale. Actiuni castrare caini

52 Achizitie spargator lemne Punerea la dispozitie a cetățenilor a peste 230 tomberoane Pat special dedicat persoanelor nedeplasabile

55.Reparatii la terenurile de sport( Bratia Vale, Cremenari, Bratia Deal, Teiu) Achiziționare instalatie de sonorizare la Căminul Cultural Galicea

Sunt multe lucruri bune, care se vad deja ,dar lucram permanent sa facem tot ce se poate pentru a transforma Galicea intr-o comuna cu care sa va mândriți.

Am pregătit si depus in vederea obținerii finanțării si urmatoarele proiecte:

1. Canalizarea satelor Bratia Vale si Cocoru si înființare statie de epurare- Anghel Saligny

Asfaltarea a 7,3 Km drumuri comunale-Anghel Saligny Speram semnarea contractului de finantare pe POIM pentru apa si canalizare Valea Riului, canalizare in Dealul Galicii si Teiu Proiect modernizare Iluminatul public, AFM Proiect realizare Statii incarcare electrica,AFM Proiect achizitie buldoexcavator prin fonduri europene Lucrari in prima urgenta -CNI”.

Alexandru Florin Mărăcine, primar Galicea