Alin Manda plange dupa un drept la replica, pe care nu l-a trimis! Mare ti-e gradina, Doamne!

Consilierul local USR Alin Manda are grave probleme! Institutiile abilitate, juridice si medicale, se vor pronunta in legatura cu gravitatea acestor probleme. De cateva zile Alin Manda striga, precum un catel in desert, pe grupul de Telegram al asociatiei unde este jurist, ca nu i se ofera drept la replica la articolul in care am dezvaluit ca si-a introdus o clauza abuziva de un milion de euro in contractul cu locatarii. Dreptul la replica nu se scrie singur, domnule Manda! Sau vreti sa vi-l scriem noi?! Ati trimis vreun material, strict la subiect, si nu l-am publicat noi? Am putea sa scriem ca sunteti oarecum penibil, dar nu ne coboram in mizeria in care, iata, unii aleși locali se scalda plini de entuziasm! Hai, curaj, musiu Manda, lasa lamentarile plangacioase pe grup si trimite dreptul la replica, chiar suntem curiosi ce ai mai putea sa le explici oamenilor de la Ansamblul Rezidential.

ziaruldevalcea@yahoo.com – aici trimiti