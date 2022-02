Ai o casa de vacanta la munte? Iata cele mai importante sfaturi pentru a avea un refugiu perfect!

Casa de vacanta reprezinta zona ta de confort, refugiul tau atunci cand vrei sa fugi din cotidian si prilejul perfect pentru a petrece zilele libere alaturi de cei dragi. Daca aceasta casa se afla intr-o zona de munte, este necesar sa te asiguri ca dispui de tot confortul dorit, pentru a te bucura de o experienta de neuitat. Care sunt elementele de care ai nevoie si cum poti sa iti imbunatatesti calitatea vietii?

Top 3 lucruri de care sa tii cont atunci cand detii o casa de vacanta!

1. Opteaza pentru panouri solare

Curentul electric reprezinta o necesitate, nu un moft, astfel ca trebuie sa te asiguri ca in locuinta ta exista cea mai buna varianta pentru a beneficia de aceasta utilitate. Panourile solare nu doar ca sunt extrem de practice, insa te si ajuta sa economisesti o avere, mai ales de cand “au explodat” preturile la energia electrica. De asemenea, acestea sunt foarte prietenoase cu mediul inconjurator, intrucat reduc semnificativ cantitatea de dioxid de carbon. Daca ai o casa de vacanta la munte, opteaza pentru panouri solare speciale, intrucat nu toate pot functiona la temperaturi negative.

2. Cauta o sursa constanta de apa calda

Viata fara apa calda este aproape imposibila, mai ales daca mergi intr-o zona de munte in sezonul rece. Aceasta este indispensabila pentru orice locuinta, astfel ca trebuie sa te asiguri ca beneficiezi in permanenta de apa calda. Trebuie sa optezi pentru un aparat pe care sa il poti utiliza doar in caz de nevoie, astfel incat sa nu consumi resurse in perioadele din an in care nu vizitezi aceasta locatie. Cea mai buna varianta o reprezinta boilerele electrice de la Instalatiishop. Acestea sunt ideale pentru o casa de vacanta, fiind extrem de versatile si necesare intr-o gospodarie. Boilerele electrice sunt foarte rezistente, se monteaza usor si au un consum mic de energie, ceea ce le face perfecte pentru o astfel de locuinta. Cu un astfel de aparat, vei beneficia de apa calda oricand vei avea nevoie.

3. Alege variante usoare de incalzire

In zonele muntoase, iarna poate deveni o problema in cazul in care nu dispui de sisteme de incalzire, intrucat temperaturile scad foarte mult, facand sederea ta neplacuta. Pentru a combate acest lucru, opteaza pentru cele mai usoare variante pentru a incalzi casa de vecanta. Poti opta pentru radiatoare electrice, insa acestea consuma destul de multa energie, sau poti monta o centrala, insa costurile de instalare sunt foarte ridicate, mai ales daca vizitezi aceasta locuinta rar. Cea mai buna varianta in acest caz, este sa optezi pentru plasarea catorva sobe si seminee. Pe langa utilitatea lor, acestea au un aspect extrem de placut, oferind locului originalitate si traditionalism. Firmele specializate pentru montarea acestora pot rezolva rapid construirea lor, intretinerea acestora este aproape inexistenta, iar costurile pentru incalzirea casei sunt destul de mici, intrucat trebuie sa le alimentezi doar cu lemne.

Asadar, daca detii o casa de vacanta la munte, trebuie sa te asiguri ca aceasta dispune de toate conditiile necesare, pentru ca tu si familia ta sa beneficiati de tot confortul dorit. Nu uita sa optezi pentru panouri solare, boilere si sobe, pentru ca aceasta locuinta sa devina o a doua ta casa, astfel incat sa te poti refugia aici de oricate ori simti nevoia.

Sursa foto: Pexels.com.