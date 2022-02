5 lucruri de ce sa tii cont cand alegi o gazduire

Gazduirea web este absolut esentiala pentru un site web usor de accesat pe internet, motiv pentru care alegerea gazduirii ar trebui realizata neaparat tinand cont de o serie de criterii bine stabilite, astfel incat sa poti face o alegere pe care sa nu o regreti mai tarziu.

Totusi, daca nu ai prea multa experienta din acest punct de vedere, este foarte probabil sa nu cunosti care sunt cele mai importante lucruri de care sa tii cont atunci cand cumperi gazduire.

Pentru persoanele mai putin tehnice am decis sa realizam acest articol in care vorbim despre criteriile pe care le poti folosi pentru alegerea gazduirii. Descopera-le si tu din randurile imediat urmatoare:

Uptime

Gazduirea web este necesara pentru ca site-ul tau sa poata fi online, motiv pentru care sigur nu vrei ca acesta sa fie mai mult cazut decat disponibil. Prin urmare, un prim criteriu pe care ar trebui sa il folosesti in acest sens este perioada de uptime.

Ce este acest uptime? Ei bine, este vorba despre timpul in care site-ul tau poate fi accesat fara probleme tehnice. Iar dupa cum sigur vrei ca acesta sa fie online in cea mai mare parte a timpului, atunci ar trebui sa ai in vedere un uptime de 99%.

Majoritatea firmelor de gazduire promit un uptime ce se invarte in jurul procentului de 99%, drept urmare ar trebui sa te asiguri ca si firma cu care alegi sa colaborezi promite la fel.

Nu vei gasi vreo firma care sa ofere un uptime de 100%, iar daca o anumita companie promite asta, atunci trebuie sa stii ca este doar o strategie de marketing.

Pentru a-ti putea face o opinie clara asupra uptime-ului oferit de o firma de hosting anume, cauta informatii pe internet. De exemplu, este suficient sa cauti MxHost pareri si vei gasi numeroase referinte de la clientii MxHost, printre care si detalii despre uptime.

Performante

Nu iti doresti un site web care sa se incarce mai greu decat Internet Explorer, nu? Din acest motiv, asigura-te ca firma de la care alegi gazduirea iti pune la dispozitie suficiente resurse pentru ca site-ul tau sa fie cat mai rapid si mai performant.

Un site care se incarca rapid este obligatoriu in 2022, motiv pentru care motoarele de cautare folosesc acest aspect ca si criteriu de clasare a site-urilor pe care le indexeaza. Altfel spus, cu cat site-ul tau este mai rapid, cu atat cresc sansele de a obtine o pozitie o pozitie mai buna in lista de rezultate a motoarelor de cautare, inclusiv Google.

Iata deci de ce este atat de important sa ai o gazduire web buna.

Suport

Doar cine nu a detinut vreodata un site web nu cunoaste care sunt problemele ce pot aparea atunci cand te astepti mai putin. Ne referim, desigur, la problemele tehnice pe care un site web le poate intampina la un moment dat.

In fata unei astfel de provocari te poti simti complet neajutorat. De aceea este foarte important sa ai la dispozitie optiunea de a solicita ajutorul unei echipe de suport tehnic. Raspunsul ar trebui sa vina in cel mai scurt timp posibil, indiferent de momentul in care intampini problema respectiva.

Asigura-te ca poti beneficia de suport tehnic la orice ora in orice zi, astfel incat sa poti remedia problemele pe care le intampini in cel mai scurt timp posibil.

Backup

Asa cum spuneam, numeroase probleme pot aparea de-a lungul timpului, iar pentru a trece cu bine peste astfel de provocari, este bine sa ai o solutie de backup cat mai eficienta. Ei bine, firma cu care alegi sa colaborezi trebuie sa ti-o puna la dispozitie.

Asigura-te ca ai parte de backupuri cat mai frecvente, la care sa poti apela atunci cand site-ul tau a fost spart sau s-a defectat din cine stie ce cauze.

Spatiul de pe disc

In final, mai ramane doar sa te asiguri ca pachetul ales iti ofera suficient spatiu pentru a putea gazdui toate fisierele site-ului tau web fara prea mari probleme.

Acest detaliu este foarte important mai ales daca ai un site web cu foarte multe fisiere, asa cum ar fi imaginile sau videoclipurile, caz in care vei avea nevoie de mai mult spatiu decat in mod obisnuit.

Mai sunt si alte detalii pe care le-ai putea avea in vedere precum:

Numarul de domenii pe care le poti gazdui;

Traficul ar trebui sa fie nelimitat;

Numarul de baze de date pe care le poti crea;

Certificatul SSL;

Backup zilnic.

Acestea sunt, asadar, cele mai importante lucruri de care sa tii cont atunci cand alegi gazduire web.