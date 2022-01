Chimcomplex Borzeşti (CRC) este un uriaş care încă doarme, a declarat, ieri, Ştefan Vuza, pre­şedintele şi acţionarul majoritar al companiei, în cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) ce a marcat transferul acţiunilor Chimcomplex de pe piaţa AeRO pe Piaţa Reglementată. Ştefan Vuza şi echipa de conducere a companiei au detaliat planurile de investiţii şi de finanţare pentru perioada anilor următori, iar Vuza a declarat că intenţia este ca grupul de companii din care face parte Chimcomplex să ajungă la o cifră de afaceri anuală de 10 miliarde de euro până în 2030, în condiţiile în care, în prezent, sunt utilizate doar 20% dintre capacităţile de producţie ale grupului.

Vuza a declarat: “Este o zi istorică pentru Chimcomplex şi cu siguranţă vom avea un parteneriat de succes cu Bursa de Valori Bucureşti. Avem interes comun creşterea numărului de investitori: noi, CRC, suntem şi vom rămâne o companie naţională, cu acţionariat românesc, în care vom atrage şi mulţi alţi investitori români; creşterea numărului de companii – noi vă anunţăm că vom lista şi alte două firme din grup pe Bursă şi pregătim finanţări verzi: vom lansa în doar câteva luni cel mai puternic plan de obligaţiuni verzi, sub umbrela companiei Greencomplex, care face parte din grupul Companiei Române de Chimie (CRC), în valoare de 110 milioane de euro prin care vom finanţa patru linii de produse verzi. Anul acesta Chimcomplex lansează prima emisiune de bonduri internaţionale şi în urma selecţiei de ofertă am semnat în decembrie contractul cu Rothschild ca senior adviser şi acum suntem deja în proces de obţinere a ratingului urmând ca bondurile să fie emise în luna mai, după îndeplinirea tuturor formalităţilor”.

Preşedintele CRC a precizat că, în a doua jumătate a anului, se intenţionează pornirea demersurilor în vederea unei operaţiuni de majorare de capital care va duce la majorarea free-float-ului companiei.

“Operaţiunea de majorare de capital cu siguranţă va depăşi aşteptările investitorilor şi veţi avea câteva surprize aici, frumoase, probabil dincolo de septembrie. Cele două acţiuni de capital amintite au ca scop începerea investiţiilor strategice de relansare a liniilor de produse chimice aflate în conservare sau de noi linii de produse chimice pe care astăzi România le importă la preţuri exagerate. Vă amintesc că ambele platforme chimice folosesc în prezent doar 20% din capacităţile lor de producţie, multe din instalaţii şi secţii fiind în conservare urmând ca după finalizarea investiţiilor de upgrade să lansăm în producţie aceste noi fabricaţii. Amintesc aici doar fabrica de PVC unde cu doar 15 milioane de euro upgrade se va lansa în producţie un grup de fabrici care are ca valoare peste 380 de milioane de euro şi pentru care România înseamnă reducerea importurilor cu peste 2 miliarde de lei anual”, a declarat Ştefan Vuza.

Potrivit conducerii CRC, “planul strategic 2022-2030” prevede investiţii în valoare totală de 2,5 miliarde euro şi reprezintă cel mai mare pachet investiţional din industria chimică din ultimii 30 de ani.

“Acesta este împărţit în trei etape: – primul pachet este compus din emisiunea de bonduri de 350 milioane de euro, care este cea mai mare emisiune de bonduri internaţionale din România de până acum, urmată de cea de pe piaţa de capital de 225 milioane euro. Pentru claritate, aceste două finanţări, împreună cu EBITDA din următorii ani, vor asigura resursele financiare necesare primului grup de investiţii, adică cel pe verticală, care este de 3,6 miliarde lei sau 725 milioane de euro. Intenţionăm ca aceste investiţii record să fie realizate în următoarele 1000 de zile, adică în trei ani. Al doilea grup de investiţii va fi anunţat publicului la timpul potrivit, conform reglementărilor de pe piaţa de capital. Avem aşadar motive serioase de a investi în Chimcomplex. (…)În 2018 Chimcomplex a salvat întreaga platformă Oltchim de la faliment şi în doar 3 ani de muncă şi restructurare a reuşit să repornească platforma chimică şi să atingă volume de producţie istorice. (…) Chimcomplex este un uriaş care încă doarme. (…) Prin pasul de astăzi începem marile programe de investiţii şi vom avea o creştere exponenţială. (…) Estimez că grupul CRC va depăşi primul miliard de euro ca valoare a producţiei de marfă în doar 3 ani şi că cifra de afaceri va ajunge la 10 miliarde de euro doar pe verticală, până la final de deceniu. Nu sunt luate în calcul cifrele pe orizontală”, a spus Vuza.

• Vuza: “Până la finalul anului, free-float-ul se va mări”

Preşedintele Chimcomplex a mai declarat că, până la finalul anului, free-float-ul companiei, care în prezent este de circa 5%, se va mări. Totodată, investitorii vor beneficia de discount-uri la operaţiunea de majorare de capital planificată pentru a doua jumătate a anului.

“În primul nostru pachet de investiţii sunt două elemente: primul este emisiunea de bonduri şi al doilea este operaţiunea de majorare de capital social care are ca scop principal şi mărirea free-float-ului. Acolo, iar, se împart lucrurile în două. Câteva informaţii sunt sensibile şi legislaţia nu-mi dă voie să vorbesc detaliat, dar este limpede că ne adresăm şi fondurilor de pensii care vor avea un anumit tip de discount, dar mai ales persoanelor fizice care vor avea un discount special. Deci totul este atipic. Cu siguranţă până la finalul anului free-float-ul se va mări şi sunt 2 direcţii pe care se va acţiona, dar toate la timpul lor”, a detaliat Ştefan Vuza.

Acesta a mai spus, în legătură cu discutata achiziţie a Rompetrol de la kazahii de la Kaz Munay Gas International, că Chimcomplex este interesată de partea de petrochimie de la Petromidia, nu de partea de petrol.

“Suntem în negocieri cu Rompetrol, însă non-disclosure agreement-ul ne impune puţină disciplină în a livra informaţii. Vă pot spune că lucrurile vor continua, chiar dacă în Kazahstan s-au petrecut câteva schimbări. Percepţia noastră faţă de ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan este că pentru noi, ca ofertant, pentru că mai sunt încă trei chiar, pentru noi ceea ce se întâmplă acum este o furtună perfectă”, a precizat Vuza.

• Vuza: “Noi nu suntem petrolişti, suntem interesaţi de partea de petrochimie; dacă KMG nu vinde Rompetrol, şi noi şi ei suntem interesaţi să finalizăm petrochimia de la Năvodari”

Ştefan Vuza a adăugat: “2,5 miliarde de euro investiţii sunt doar ceea ce facem noi pe verticală, în combinatele şi cele 18 societăţi pe care grupul CRC le are. Nu putem prezenta astăzi nicio dezvoltare pe orizontală, cum ar fi proiectul Rompetrol, unde mai sunt variante la Piteşti – Bradu sau Arpechim-ul- deci sunt foarte multe variante de a ne dezvolta pe orizontală. Acestea nu sunt decât proiecte, nu pot produce efecte şi atunci nu este bine să le prezentăm acţionarilor ca având potenţial măsurabil. În proiectul Rompetrol, pe noi ne interesează partea de petrochimie de la Rompetrol. Deci Rompetrol trebuie privit în două. Dar bineînţeles lumea nu vede chimia cum o vedem noi. Domnii din piaţă nu văd decât partea de staţii sau de rafinărie. Noi am fost în audit şi avem acest joint venture pe care vrem să-l facem pentru a reporni partea de petrochimie, piroliză sau steam cracker. Bineînţeles că rafinăria şi piroliza nu pot lucra separat şi atunci într-adevăr, pornind de la acest lucru, joint venture care se va face, undeva sigur se va face, ori acolo ori la Piteşti ori la noi – sunt foarte multe variante de joc – atrage după sine un aranjament financiar şi cu Rompetrol. Însă noi nu suntem petrolişti, nu vrem să intrăm în petrol, ne pricepem la chimie şi vom continua cu aceasta. Deci partea cu Rompetrol este foarte bună, dar de fapt se referă la petrochimia de la Năvodari şi nu la Rompetrol ca linie de procesare a fracţiilor octanice”.

Potrivit oficialului Chimcomplex, chiar dacă KMG International nu va vinde Rompetrol, “ambele părţi sunt interesate să finalizeze petrochimia de la Năvodari”.

“Dacă rămâne Kaz Munay Gas. Dacă vine un alt cumpărător (compania Polski Koncern Naftowy Orlen SA – PKN Orlen – din Polonia – n.r.) cred că acesta nu va dori să se dezvolte petrochimia în România pentru că o are la el în ţară. Aici este important de văzut nuanţa. Deci este mai bine să o facem ca şi România să aibă independenţă pe linia de produse petrochimice”, a mai explicat Vuza.

Amintim că în decembrie au apărut mai multe informaţii cu privire la discuţii între KMG International şi mai multe “părţi interesate”, printre care Chimcomplex Borzeşti, pentru achiziţia Rompetrol şi implicit a rafinăriei Petromidia de la Năvodari, cea mai mare din Sud-Estul Europei.

Cu privire la impactul creşterii preţurilor la produsele energetice, Vuza a declarat: “Cu siguranţă ne afectează, dar numele nostru arată că suntem un complex cu foarte multe produse chimice. Am oprit foarte multe din secţiile care depindeau de gaz şi astăzi consumăm cu 60% mai mult gaz. Deci secţiile care nu pot fi rentabile ca urmare a preţului inexplicabil – aceasta este desigur piaţa, trebuie să ne descurcăm – sunt oprite, oamenii sunt în şomaj tehnic, iar celelalte secţii care nu au în structura costului elementul energie sau gaz continuă (producţia) şi ele în continuare sunt foarte profitabile. Dar cu siguranţă prin martie-aprilie probabil mediul se va schimba”.

• Victor Avram, CEO Chimcomplex: “În prezent, avem în stadiul final de realizare 11 investiţii, cu o valoare însumată de aproximativ 60 de milioane de euro”

Victor Avram, directorul general al companiei, a spus că tranzacţionarea pe piaţa reglementată este un reper extrem de important pentru CRC. CEO-ul companiei a mai declarat că societatea a livrat în ultimele şase luni produse în 54 de ţări de pe 5 continente pentru aproximativ 600 de clienţi şi că în prezent sunt în derulare şi stadiu final de realizare 11 investiţii cu o valoare însumată de aproximativ 60 de milioane de euro, asta pe ambele platforme chimice.

“Am demonstrat prin rezultatele din ultimele trimestre că am integrat cu succes activele achiziţionate la finalul anului 2018 de la Oltchim. (…) Sinergiile dintre cele două combinate Borzeşti şi Oltchim au generat o EBITDA în creştere. Rezultatele puternice ne-au oferit lichidităţi suplimentare pe care le-am folosit pentru a face investiţii şi rambursări anticipate ale datoriilor. Perspectivele noastre sunt foarte bune, avem alături clienţii, partenerii de afaceri şi pe dumneavoastră. (…) Chimcomplex are o importanţă crucială, pentru că România deţine active semnificative în domeniul industriei chimice, care pot fi valorificate pentru un câştig naţional în contextul Green Deal. Avem obiective clare, pe termen scurt şi mediu, care ţin de consolidarea unei Companii Române de Chimie puternice şi nu ne vom opri până când toate cele 16 combinate necesare închiderii lanţului de business nu vor fi sub aceeaşi umbrelă”, a spus Avram, adăugând că grupul CRC este format din 18 companii structurate în 9 divizii.

Avram a mai spus că în ultima perioadă CRC a achiziţionat activele viabile de la CET Râmnicu Vâlcea şi acolo intenţia este de a construi patru grupuri de cogenerare cu o putere instalată de aproximativ 200 de MW.

“La Bucureşti o să existe o unitate de trading care se va ocupa de tranzacţionarea energiei”, a afirmat Victor Avram.

La rândul său, Adrian Dumitriu, directorul financiar al Chimcomplex, a declarat că societatea intenţionează să realizeze o parte din investiţii cu banii europeni din Fondul de modernizare 10d.

“Vom veni cu o prezentare detaliată a obiectivelor noastre de investiţii. (…) Avem în vedere să devenim un jucător important şi în piaţa de energie cu emisii scăzute de CO2. (…) 70% din producţia CRC este destinată exportului dar există un potenţial enorm pentru piaţa internă, iar investiţiile noastre vor ajuta reducerea importurilor”, a spus Dumitriu.

• Adrian Tănase, BVB: “Chimcomplex este o companie care va ajuta la consolidarea statutului de piaţă emergentă, o companie pe care ne dorim să o vedem în indicii FTSE Russell”

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a declarat că Chimcomplex Borzeşti este o companie de mare calibru, care a atins o capitalizare de 2 miliarde de lei, iar venirea pe Piaţa Reglementată este una naturală.

“Sunt convins că piaţa de capital şi mai ales listarea pe piaţa reglementată va deschide mai multe oportunităţi pentru finanţarea proiectelor. (…) Este a doua companie care vine de pe piaţa AeRO pe Piaţa Reglementată, după Bittnet Systems. (…) Chimcomplex este o companie care va ajuta la consolidarea statutului de piaţă emergentă, o companie pe care ne dorim să o vedem în indicii FTSE Russell”, a afirmat Tănase.

Sursa: bursa.ro