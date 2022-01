SCM Râmnicu Vâlcea amână meciurile cu Rapid și Viborg din cauza imbolnavirilor cu Covid 

In urma deplasarii in Franta pentru jocul cu Chambray Touraine Handball din EHF European League, la revenirea in tara anumite sportive au acuzat simptome care pot fi asociate cu Coronavirus, astfel mai multe sportive au fost depistate pozitiv pentru testul covid. Persoanele in cauza vor fi carantinate conform legislatiei in vigoare.

De asemenea, dat fiind situatia prezenta in echipa noastra, Directia Publica de Sanatate Valcea a luat decizia de a carantina o parte dintre membrii clubului nostru.

“𝐃𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐬-𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐭𝐚𝐭 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐳𝐨𝐧𝐮𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐮𝐭, 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐜𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝, 𝐝𝐮𝐩𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐥𝐚𝐬𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐭𝐚, 𝐚𝐮 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐮𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚. 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐅.𝐑. 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐛𝐚𝐥, 𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐢𝐬 𝐜𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐛𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐃𝐒𝐏 𝐕𝐚𝐥𝐜𝐞𝐚, 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢 𝐚𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟-𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐯𝐨𝐫 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢 𝐬𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐞, 𝐬𝐢 𝐚𝐦 𝐜𝐞𝐫𝐮𝐭 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐣𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐮 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐝 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐫𝐚. 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐜𝐚 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐣𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐛𝐨𝐫𝐠, 𝐝𝐢𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐞𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚, 𝐧𝐮 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐚. 𝐀𝐬𝐭𝐞𝐩𝐭𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐨𝐮𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞, 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐝𝐚𝐫 𝐬𝐢 𝐜𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝟑𝟎.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐃𝐢𝐧 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐜𝐢𝐫𝐞, 𝐣𝐮𝐜𝐚𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐧𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐭𝐨𝐦𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐦 𝐜𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐯𝐚 𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐟𝐢 𝐚𝐩𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐜𝐞𝐩𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫. ” a declarat Presedintele sectiei de Handbal, Florin Verigeanu.