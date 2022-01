Râmnicu Vâlcea va avea unul din cele mai frumoase parcuri din România datorita primarului Mircia Gutau, deputatului Eugen Neata, presedintelui CJ Valcea – Constantin Radulescu si fostului director Romsilva, George Mihailescu

Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern din data de 27 ianuarie se afla si PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-50.pdf

Astfel, Râmnicu Vâlcea va avea unul din cele mai frumoase parcuri din România, un parc care se va întinde pe 30 de hectare şi care va cuprinde piste de biciclişti, alei iluminate, adventure park, alei tematice, gen aleea poeţilor, aleea prozatorilor, aleea personalităţilor vâlcene, etc. Este vorba de Parcul Capela, o ideea a primarului Mircia Gutău dar care nu ar fi putut să reuşească fără aportul deputatului Eugen Neaţă, presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, şi deschiderea fostului director al Regiei Naţionale Romsilva, George Mihăilescu.

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea: In anul 2018 am reușit modificarea Legii 220/2018 astfel încât suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, sub grupa 1.4.b .-păduri constituite în zone verzi, în jurul localităților incluse în intravilan și sub grupa 1.4.a. -păduri special amenajate în scop recreativ, astfel încât Primăria Râmnicu Vâlcea să poată lua în administrare pădurea Capela, unde să dezvolte și modernizeze un parc.

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Legea nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 288 și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ-păduri-parc, având datele de identificare în anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea realizării amenajărilor specifice pădurii – parc, prevăzută în anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Pentru suprafața de 465.552 mp prevăzută la alin. (1), Municipiul Râmnicu Vâlcea are următoarele obligații: a) să încheie un contrat de administrare cu un ocol silvic, potrivit art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) să respecte regimul silvic, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) să evidențieze preluarea suprafeței respective în patrimoniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea; d) să asigure elaborarea studiului de specialitate pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria funcțională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri-parc, care a făcut obiectul transmiterii și să-l depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. (3) După aprobarea transmiterii, este interzisă trecerea terenurilor prevăzute la art. 1 alin.(1), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Râmnicu Vâlcea, prin hotărâre a consiliului local. Art. 2. – (1) Suprafața de fond forestier prevăzută la art. 1 asupra căreia nu sunt executate amenajările prevăzute de studiul de specialitate în termen de 5 ani de la data avizării potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), revine în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) – (3) din Legea nr. 220/2018. (2) Garda forestieră Râmnicu Vâlcea are responsabilitatea de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (1). Art. 3. – Predarea-preluarea suprafeței de 465.552 mp de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție prevăzută la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Municipiul Râmnicu Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Art. 4. – După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. PRIM – MINISTRU Nicolae-Ionel CIUCĂ