Profesorul Virgil Vasiloiu din Râmnicu Vâlcea, declarații revoltătoare în fața elevilor: ”Femeile nu au drepturi, sunt handicapate!” 

Unul dintre elevii săi l-a înregistrat în timp ce a făcut declarațiile jignitoare și a publicat materialul pe YouTube, acesta fiind preluat de publicatia online www.timpuldevalcea.ro

„Știți că în Marea Britanie de un an de zile s-a schimbat legislația în sensul acordării drepturilor animalelor? Am dat drepturi, noi, bărbații, că noi dăm drepturi, restul sunt degeaba. Noi bărbații suntem Dumnezeu pe pământul ăsta. Femeile nu sunt, că au drepturi, sunt handicapate”.

Același profesor a fost condamnat la muncă în folosul comunității și a fost amendat, în 2018, după ce și-a bătut unul dintre colegi.

În data de 11 noiembrie 2014, profesorul Liviu Tudor a sunat la Poliţie şi a anunţat că a fost lovit cu pumnii în faţă de colegul său Virgil Vasiloiu. Incidentul a avut loc pe holul Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”, iar martori au fost chiar elevii liceului, scrie gazetavalceana.net. De asemenea, despre incidentul respectiv presa locala a scris ca ar fi avut conotatii sexuale: https://nou.voceavalcii.ro/ancheta/bataie-cu-conotatii-sexuale-intre-profesori-la-cn-lahovari-2/

Directoarea Cataraga, operatiune de spalare a profesorului Vasiloiu. A fost declansata „vanatoarea” elevului…

Imediat dupa aparitia inregistrarii audio, directoarea Colegiului Național „Alexandru Lahovari” din Ramnicu Valcea, Stefania Cataraga, a demarat o adevarata operatiune de „spalare” a colegului Vasiloiu Virgil, declansand „vanatoarea” elevului care a indraznit sa faca publica inregistrarea audio. In loc sa ancheteze grozavia scoasa pe gura de cadrul didactic, sef al catedrei de stiinte sociale, Cataraga a facut pe dracu-n patru sa ascunda mizeria sub pres! Imediat a iesit cu un comunicat in care neaga incidentul si-l scoate basma curata pe Vasiloiu, spunand ca totul a fost scos din context si ca, de fapt, profesorul este un ingeras. Mai mult decat atat, asa-zisi reprezentanti ai elevilor (fara nume si prenume) au emis declaratii in limbaj de lemn (concepute suta la suta de aceeasi persoana, probabil de Vasiloiu insusi sau alt profesor apropiat directoarei, ca aceasta nu se prea pricepe sa scrie…).

Si Inspectoratul Scolar Valcea trateaza cu superficialitate acest caz de o gravitate extrema! Strigator la cer si de neinteles!

Ziarul de Valcea solicita Inspectoratului Scolar Valcea sa ancheteze cazul cu seriozitate maxima si sa transmita opiniei publice concluziile. Bineinteles ca vom sesiza si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Dreptatea, oricare ar fi ea, trebuie sa iasa la suprafata!

Tiberiu Pirnau