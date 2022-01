Prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, Primăria Câineni are în vedere construirea de reţele hidroedilitare

Consiliul local al comunei Câineni, întrunit în şedinţă ordinară din data 26.10.2021, a aprobat depunerea și implementarea proiectului „Reţele hidroedilitare, comuna Câineni, judeţul Vâlcea”, prin apelul de selecţie a Programului național de investiții „Anghel Saligny”. Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să suporte cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. Cu bani de la CNI, Primăria comunei Câineni vrea să doteze dispensarul uman din centrul localității. „Unitatea medicală a trecut printr-un amplu proces de modernizare în ultimii trei ani, fondurile provenind de la Ministerul Dezvoltării, prin PNDL 2. Am aprobat în consiliul local indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de dotare a dispensarului. Ar fi vorba de achiziţionarea de aparatură medicală de ultimă generaţie pentru cabinetele de medicină de familie şi de stomatologie, precum şi de mobilier nou”, a spus primarul Ion Nicolae. În luna august 2021, Primăria comunei Câineni a finalizat reabilitarea străzii Poduri. În vara anului trecut, Consiliul Local al comunei Câineni a adoptat strategia de dezvoltare locală a comunei Câineni în perioada 2021-2027. „Implementarea strategiei de dezvoltare locală se va realiza prin intermediul proiectelor individuale din cuprinsul acesteia. Pregătirea și implementarea proiectelor individuale se realizează la nivelul Primăriei, prin compartimentul de specialitate, sub coordonarea primarului și urmând procedurile legale. Din grupul operativ de lucru vor face parte: reprezentanți ai autorității publice locale (biroul achiziții publice, serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, serviciul venituri, control fiscal; reprezentanți ai tuturor factorilor interesați, de la reprezentanții societăților comerciale, cetățeni, la reprezentanții societăţii civile. Practic, grupul operativ de lucru are rol de asistență tehnică, asigurând: îndrumare; consultanță și sprijin direct în elaborarea proiectelor; elaborarea cererii de finanțare și pregătirea documentelor proiectului”, se arată printre altele în strategie.