Prin programul „Anghel Saligny”, Primăria Gușoeni a depus proiectul privind înfiinţarea sistemului de apă şi canalizare pe o lungime de 17 km

În luna noiembrie anul trecut, prin programul „Anghel Saligny”, Primăria Gușoeni a depus proiectul privind înfiinţarea sistemului de apă şi canalizare pe o lungime de 17 kilometri. „Localitatea Guşoeni este una dintre comunele excluse din masterplanul judeţului privind înfiinţarea sistemului de apă şi canalizare. Ne-am îndreptat atenţia către accesarea fondurilor guvernamentale prin programul naţional „Anghel Saligny”, unde am depus proiectul pentru înfiinţarea sistemului de apă şi canalizare pentru toată localitatea pe o lungime de 17 kilometri. Cel de-al doilea proiect pe care l-am depus este pentru asfaltarea străzilor şi uliţelor de interes local pe o lungime de 13,3 kilometri”,declară primarul localităţii Guşoeni, Nicolae Concioiu. La finele anului trecut, primarul Nicolae Concioiu a dat startul lucrărilor de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, cu satele aparținătoare Gușoeni, Spîrleni, Burdălești, Gușoianca, Măgureni și Dealu Mare: „Pentru început, am demarat săpăturile la conductă pe 4,5 km de-a lungul drumului național și vom înainta 700 de metri spre Gușoianca. Avem consumatori pe raza localității, iar marele nostru atuu este că intrăm cu finanțare proprie. Consider că această investiție de amploare va impulsiona din punct de vedere economic și social localitatea Gușoeni”. În luna septembrie 2021, primarul Nicolae Concioiu a finalizat lucrările la grădiniţa din Guşoeni. În schimb, în luna aprilie, Consiliul local al comunei Guşoeni a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin CNI, pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în satul Spârleni, aflat în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, comuna Guşoeni, în vederea şi pe perioada realizării obiectivului de investiţi ,,Sală de sport sat Spârleni”. S-a mai decis asigurarea finanţării de către Primăria Guşoeni a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).