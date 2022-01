Medicii șpăgari din Drăgășani, condamnati la inchisoare!

La data de 19 ianuarie 2022, Curtea de Apel Pitești a respins și ultima cale de atac formulată de medicii șpăgari din Drăgășani. În dosarul nr. 647/46/2021, instanța a prounțat soluția: „Respinge, ca nefondate, contestaţiile în anulare formulate de contestatoarele ORĂDAN CRISTINA FLORINA şi BARBU DOINA, împotriva deciziei penale nr. 358/A/28.04.2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 4324/90/2015. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarele la câte 300 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial al avocatului desemnat din oficiu, în sumă de 900 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 ianuarie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie”.

Prin decizia penală nr. 358/A/28.04.2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, s-a decis: „Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi de apelantele–inculpate Orădan Cristina Florina, Enășoiu Ionela și Barbu Doina împotriva Sentinţei penale nr. 229 din 30 decembrie 2019 pronunșată de Tribunalul Vâlcea. Desfiinșează în parte sentinșa și, rejudecând: Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 3 ani și 5 luni închisoare aplicată inculpatei Orădan Cristina Florina în pedepsele componente, înlăturând sporul și descontopește pedepsele rezultante complementare și accesorii. Înlătură aplicarea art. 60 C.pen. fașă de inculpata Orădan Cristina Florina. Înlătură solutiile de achitare a inculpatei Orădan Cristina Florina sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen și sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Înlătură solutia de condamnare a inculpatei Orădan Cristina Florina la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen. – infractiunea de luare de mită în formă continuată (fapte referitoare la Sevastru Daniela și Bălașa Elena) și înlătură pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen corespunzătoare acestei condamnări. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpata Orădan Cristina Florina sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. sub aspectul săvârşirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată (fapte referitoare la Sevastru Daniela și Bălașa Elena). În baza art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata Orădan Cristina Florina la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înșelăciune în formă continuată. În baza art. 48 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata Orădan Cristina Florina la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată. Reșine în favoarea inculpatei Orădan Cristina Florina circumstanșa atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen pentru: – infracșiunea prev. de art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și în baza art. 76 C. pen. și reduce pedeapsa aplicată pentru infracșiunea de fals intelectual în formă continuată de la 2 ani închisoare, la 10 luni închisoare. – infracșiunea prev. de 323 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și în baza art. 76 C. pen. și reduce pedeapsa aplicată pentru infracșiunea de uz de fals în formă continuată de la 3 luni închisoare, la 2 luni închisoare. Înlătură soluțiile de achitare a inculpaților Enășoiu Ionela, Barbu Doina, Iordache Maria, Băluță Maria, Nicolăescu Victoria, Marin Ion, Zgondoiu Ana, Marin Verginica și Marin Elena. În baza art. 48 C.pen. rap la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata Enășoiu Ionela la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată. Reșine în favoarea inculpatei Enășoiu Ionela circumstanța atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen și reduce pedeapsa aplicată acesteia pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată de la 2 ani închisoare la 9 luni închisoare. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b rap. la art. 38 alin. 1 C.pen. și art. 45 alin. 1 C.pen., contopește pedepsele aplicate inculpatei Enășoiu Ionela pentru infracțiunile concurente, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care adaugă sporul de 3 luni reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen. (de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita profesia de psiholog) pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale și pedeapsa accesorie prev. art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C. pen., pe durata prevăzută în art. 65 alin. 3 C.pen. În baza art. 48 C.pen. rap la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata Barbu Doina la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată. Reșine în favoarea inculpatei Barbu Doina circumstanța atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen și reduce pedeapsa aplicată acesteia pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată de la 2 ani închisoare la 9 luni închisoare. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b rap. la art. 38 alin. 1 C.pen. și art. 45 alin. 1 C.pen., contopește pedepsele aplicate inculpatei Barbu Doina pentru infracțiunile concurente, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care adaugă sporul de 3 luni reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) C.pen. (de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita profesia de psiholog) pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale și pedeapsa accesorie prev. art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C. pen., pe durata prevăzută în art. 65 alin. 3 C.pen. În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata Iordache Maria sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzute de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și face aplicarea art. 81 alin. 3 C.Pen. privind aplicarea unui singur avertisment. În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata Băluță Maria, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzute de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și face aplicarea art. 81 alin. 3 C.Pen. privind aplicarea unui singur avertisment. În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata Nicolăescu Victoria, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzute de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și face aplicarea art. 81 alin. 3 C.Pen. privind aplicarea unui singur avertisment. Reține art. 35 alin. 1 C.pen. cu privire la infracţiunea de uz de fals săvârșită de inculpata Nicolăescu Victoria. În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul Marin Ion, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzute de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și face aplicarea art. 81 alin. 3 C.Pen. privind aplicarea unui singur avertisment. În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata Zgondoiu Ana, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzute de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și face aplicarea art. 81 alin. 3 C.Pen. privind aplicarea unui singur avertisment. În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata Marin Verginica sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzute de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și face aplicarea art. 81 alin. 3 C.Pen. privind aplicarea unui singur avertisment. În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. dispune renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de inculpata Marin Elena sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzute de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen. și face aplicarea art. 81 alin. 3 C.Pen. privind aplicarea unui singur avertisment. Menșine în rest dispozițiile sentinței, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Respinge ca nefondate apelurile declarate de apelantele – inculpate Marin Elena şi Marin Verginica și le obligă la câte 300 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial al avocatului din oficiu pentru inculpata Orădan Cristina Florina, în cuantum de 500 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justișiei. Definitivă. Pronunțată în ședință publică azi, 28 aprilie 2021, la Curtea de Apel Pitești. Judecător, Judecător, Corina Voicu Elena Popescu OPINIE SEPARATĂ În baza art. 421 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea și apelantele-inculpate Orădan Cristina Florina, Barbu Doina, Marin Verginica, Marin Elena și Enășoiu Ionela împotriva sentinșei penale nr. 229/30.12.2019 pronunșată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 4324/90/2015. În baza art. 275 alin. 2 cod procedură penală obligă apelantele-inculpate la câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul parțial al apărătorului din oficiu, în sumă de 500 lei, se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției. Definitivă”.

Dosarul penal de la Spitalul Drăgăşani a fost cel mai răsunător caz de corupţie din ultimii ani din sistemul medical vâlcean. Întreaga reţea infracţională a fost descoperită în anul 2015, când procurorii au descins la spital, dar şi la domiciliile suspecţilor şi au ridicat mai multe persoane, printre care şi doi medici. Astfel, conform anchetatorilor, psihiatrul Orădan interna fictiv pacienţi, întocmindu-le documentele medicale false pentru a putea beneficia de pensie de handicap. Ulterior, pacienţii erau trimişi, pentru expertiză psihologică în vederea întocmirii dosarului de pensionare, la psihologul Doina Barbu (DoinaMed), unde nu întâmpinau niciun fel de probleme în demersul lor. Astfel, psihiatrul şi psihologul au creat un circuit al infracţiunilor, înşelând statul şi pensionând fictiv pe bandă rulantă. În acest dosar de corupţie deschis pe numele lor sunt incluşi şi 10 pacienţi, toţi din zona Drăgăşani, care sunt acuzaţi de înşelăciune şi dare de mită. Astfel, alături de psihiatrul Cristina Orădan şi psihologul Doina Barbu, din această cauză mai fac parte şi zece pacienţi inculpaţi, aceştia fiind: Ionela Enăşoiu, Maria Iordache, Maria Băluţă, Constantin Paţanghel, Victoria Nicolăescu, Elena Marin, Verginica Marin, Ana Zgondoiu, Nicoliţa Şerban şi Ion Marin. Parte civilă în dosar s-au constituit Consiliul Judeţean Vâlcea, Casa de Asigurări de Sănătate, Consiliul Local Grădiştea şi Consiliul Local Livezi.