Consilierul local Alin Manda vrea un milion de euro de la asociatia unde este jurist, daca va fi concediat de locatari

Consilierul local USR din Ramnicu Valcea, Alin Manda, a fost prins cu cioara vopsita de locatarii asociatiei unde este jurist! Ansamblu Rezidential este cea mai mare asociatie din municipiu, cu peste 500 de apartamente. Adica aproximativ 1500 de ramniceni locuiesc in ansamblul unde Manda este jurist. De cateva zile pe grupul de comunicare Telegram al asociatiei, creat chiar de Manda, este mare fierbere din cauza unei informatii halucinante, dar suta la suta reala: consilierul local jurist a strecurat in contractul cu asociatia o soparla, o clauza otravita, ca in cazul in care va fi concediat, locatarii ii vor plati despagubiri in valoare de ATENTIE! – 5.000.000 lei (UN MILION DE EURO!). Da, ati citit bine! UN MILION DE EURO! Contractul a fost semnat doar de presedintele asociatiei, un fost cadru militar, om de bun simt in alte conditii, dar credul la aburelile juridice fluturate de Manda! Intrebat de respectivul contract, presedintele a dat din colt si a spus ca el a semnat toate documentele care au fost vizate in prealabil de juristul asociatiei, adica de consilierul local USR, Alin Manda. Cu alte cuvinte Manda si-a avizat singur contractul cu clauza buclucasa, care-i permite sa se mute in Tenerife daca este pus pe liber de membrii asociatiei! Locatarii de-abia asteapta sedinta asociatiei din data de 15 februarie…