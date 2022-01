Cele mai importante 5 investigatii medicale de care ai putea avea nevoie

Atunci cand starea ta de sanatate este precara si situatia o impune, mergi la medic pentru a descoperi care este sursa problemelor cu care te confrunti.

In urma unui consult, doctorul va sti daca ai nevoie de un set de analize de sange, de un CT Bragadiru sau de un RMN, o investigatie de finete, cu rezultate imediate. Afla mai multe detalii despre fiecare tip de investigatie din randurile de mai jos, pentru a te simti confortabil atunci cand ajungi la cabinetul medical.

CT Bragadiru – ce este si cand ai nevoie de el?

Tomografia computerizata reprezinta o metoda moderna si eficienta de diagnosticare ce imbina cu succes razele X cu tehnologia computerizata avansata, cu ajutorul careia medicii obtin imagini clare de la nivelul structurilor interne ale organelor corpului. Aceasta solutie este utilizata cu precadere pentru investigatii la nivelul urmatoarelor parti ale corpului: abdomen, oase, plamani, inima, ficat, pancreas, rinichi, dar si la nivelul glandelor suprarenale si a vaselor de sange.

Inainte de a merge la un laborator pentru un CT, este important sa nu consumi alimente cu cel putin 4 ore inainte, iar daca medicul iti recomanda, ia laxative sau efectueaza o clisma, pentru ca tractul intestinal inferior sa fie perfect curatat.

Analize de sange

Analizele de sange iti sunt si ele indicate pentru depistarea a foarte multe tipuri de boli. De obicei, astfel de analize trebuie realizate dimineata, inainte sa mananci sau sa bei, pentru ca rezultatele sa fie concludente. Din doar cateva fiole de sange, medicii pot afla extrem de multe informatii cu ajutorul carora sa iti puna un diagnostic, iar apoi sa iti prescrie un tratament potrivit. Interpretarea rezultatelor trebuie realizata numai de catre un doctor de specialitate!

Hemoleucograma completa

Despre hemoleucograma completa trebuie sa stii care are rolul de a depista usor afectiuni precum anemiile sau leucemia. Aceasta analiza este si ea destul de simplu de realizat si nu presupune o pregatire complexa in prealabil. Urmeaza, insa, indicatiile medicului.

RMN

RMN-ul este o investigatie delicata, care poate fi decisiva in cazul diagnosticarii a foarte multe probleme de ordin medical. Cu ajutorul acestei investigatii, medicii pot decide mai usor cum sa actioneze in cazul abordarii chirurgicale, cum sa monitorizeze tratamentele sau post-tratamentele la pacienti, indiferent daca este vorba despre patologia ginecologica sau de patologia neurologica. De preferat este, insa, ca inainte de RMN sa nu consumi lichide timp de 3 – 4 ore.

Teste care depisteaza tipurile de alergii

Nu in ultimul rand, la un cabinet de specialitate poti descoperi care sunt elementele la care esti alergic. Testul este unul simplu, non-invaziv, care dureaza cel mult 30 de minute. Astfel poti descoperi daca esti alergic la praf, la anumite plante, la anumite produse de ingrijire personala, precum si care este tratamentul pe care este bine sa-l urmezi pentru o perioada limitata de timp.

Ingrijirea sanatatii incepe intotdeauna cu depistarea cauzelor problemelor de sanatate, iar apoi cu o diganosticare clara si obtinerea unui plan corect de tratament. Informeaza-te inainte de a merge la doctor, astfel incat sa te simti confortabil in timpul testelor. Pastreaza-ti calmul si urmeaza indicatiile medicului in totalitate!

