Anul trecut, numărul firmelor din Vâlcea intrate în insolvență a scăzut față de 2020

Confom datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în primele 11 luni din anul trecut, la nivelul judeţului Vâlcea, s-au înregistrat 69 de firme care au intrat în procedura insolvenţei, cu 30% mai puțin comparativ cu perioada similară din 2020, din care 5 societăţi comerciale au fost în luna noiembrie 2021. În comparație, în primele 8 luni din 2021, la nivelul judeţului, s-au înregistrat 50 de firme care au intrat în insolvenţă, cu 33% mai puțin comparativ cu perioada similară din 2020.

La nivel național, numărul societăților comerciale care au intrat în insolvență în primele 11 luni din 2021 a crescut, față de 2020. În primele 11 luni ale anului au fost înregistrate 5.443 de insolvențe, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe firme și PFA-uri care au intrat în insolvență au fost înregistrate în București – 996. Se remarcă o scădere cu 13,47% față de intervalul ianuarie – noiembrie 2020, când au fost consemnate 1.151 de insolvențe. Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Cluj, cu 449 de insolvențe (plus 36,47%), Bihor – 391 (plus 15,34%), Timiș – 280 (plus 2,56%) și Iași – 209 (plus 24,4%). Pe de cealaltă parte, cele mai puține insolvențe s-au înregistrat în județele Covasna (17), Harghita (20) și Tulcea (22). Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe a fost consemnat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.594 (plus 4,46%), în construcții – 924 (plus 13,24%) și în industria prelucrătoare – 668 (plus 10,6%).