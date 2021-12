Viceprimarul Virgil Pirvulescu s-a folosit de ACTE FALSE pentru a obtine concediul medical?

In atentia CAS Valcea si Inspectoratul Judetean de Politie Valcea:

Viceprimarul Ramnicului Virgil Pirvulescu ar fi intrat in concediu medical pana pe 30 decembrie. Teoretic, acesta ar trebui sa stea acasa, sa se trateze, practic este prezent la tot felul de chermeze politice de sfarsit de an si pare a fi destul de sanatos si vioi (Pirvulescu a participat la diverse evenimente festive in zilele de 21 si 22 decembrie). Se pune problema daca certificatul medical emis de un medic binevoitor este fals sau real?! Ups! Noi avem fotografiile de la evenimentele la care a participat ”bolnavul” Pirvulescu, iar Casa Asigurarilor de Sanatate, prin departamentul de specialitate, ar trebui sa-i verifice urgent actele medicale prin care viceprimarul liberal a obtinut concediul medical. Si alte institutii ale statului ar trebui sa investigheze aceasta smecherie, prin care cateva zeci de milioane de lei vechi de la bugetul statului intra in buzunarul unui… ”bolnav inchipuit”!

FOTO de la un eveniment organizat miercuri, 22 decembrie: