TRIBUL MANIVELA ingenuncheaza judetul si… tara!

Trista tara! In Romania daca ai ceva bistari, malai, cascaval, te faci mare politician peste noapte. Nu trebuie decat sa vrei, sa iti doresti! Poti sa fii Manivela, ca imediat – tac, pac – devii mare grangur politic. Nu conteaza ca este agramat, ca habar n-are de doctrine politice sau ca nu a citit o carte in viata lui. Sau, scuze, a citit mii de etichete la sticle. Alcool, da! Manivela nu e citit, dar e versat si mintea a venit dupa post, nu prost. A stat in preajma unor oameni putin mai destepti si a inspirat adanc aerele acestora! Asadar a tras pe nas ceva inteligenta si a inteles ca e bine sa joace la mai multe capete ideologice, politice, sa cumpere pe toata lumea, mama ei de saracie si lipsa de demnitate si caracter, ca oricum banii vin de la fraierii de contribuabili, care platesc ca prostii taxe si impozite. Banii ajung, multi dintre ei, la Manivela care-i dirijeaza cum vor muschii lui. Mare afacerist pe bani publici! Daca Manivela nu vrea sa intre in politica baga la inaintare un prieten sau mai multi sau pe cineva din familie! Se creeaza un fel de trib local, TRIBUL MANIVELA, la care se raliaza si altii, vin ca mustele la rahat, directori de institutii, politisti, baieti cu ochi albastri din servicii, consilieri locali, consilieri judeteni, directori de scoli, chiar si parlamentari, o hora mare a coruptiei manivelizate! Manivela e mare, e tare, se bate pe burta cu toate oficialitatile judetului, ca doar multe dintre ele ii pupa papucul Nasului! Din masini luxoase si cu conturile doldora de milioane de euro, Manivela le da cu tifla amarastenilor, adica romanilor simpli, care se chinuiesc o viata intreaga sa traiasca demn, din pacate, in saracie lucie… Nasul Manivela exista, e viu, il are si Valcea, dar si toate celelalte judete ale tarii! Fiecare judet are o Manivela a ei, care invarte politica si economia locala dupa cum vor muschii ei de fieratanie… Trista tara!

Tiberiu Pirnau