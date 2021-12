Stefan Vuza merita titlul de CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

Stefan Vuza este un om de afaceri cu viziune, ambitie si inteligenta, care a preluat sectiile viabile de la combinatul chimic valcean si a investit deja zeci de milioane la Valcea pentru a reda gloria Oltchimului, prin crearea Companiei Nationale de Chimie.

In ultimele luni s-a vorbit despre galopul la bursa a lui Chimcomplex, Oltchim este pe profit, Rompetrol este o tinta de achizitie, se incearca unificarea combinatelor chimice ramase intr-o Companie Romana de Chimie. Personalitatea din spatele acestor rezultate si planuri este un om hotarat sa redea gloria de odinioara a industriei, chiar daca vremurile sunt schimbate iar competitia acerba.

Stefan Vuza merita titlul de personalitatea anului in economie pentru ca reda industriasilor – si in general romanilor – speranta in viitor si taria de a nu se de batuti la ei in tara – mentiona recent, pe buna dreptate, Ziarul Financiar.

Stefan Vuza merita si titlul de CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA pentru ca a reusit sa-i redea combinatului chimic valcean prestigiul de altadata si Chimcomplex (Oltchim) a redevenit, iata, locomotiva economica a Ramnicului, dar si a judetului Valcea! Ziarul de Valcea va transmite primarului Mircia Gutau si consilierilor locali din Ramnicu Valcea – un memoriu referitor la acordarea acestui titlu omului de afaceri Stefan Vuza.

Presedintele Chimcomplex vrea sa construiasca si cu active cumparate de la CET Govora, in valoare de 8,2 milioane de euro, o centrala de cogenerare de inalta eficienta pentru asigurarea termoficarii companiei. Pana la finalizarea proiectului, Stefan Vuza a dat asigurari autoritatilor judetene si locale ca CET Govora va continua sa furnizeze agent termic municipiului Ramnicu Valcea.

Peste 1000 de ramniceni lucreaza la Chimcomplex, iar compania plateste contributii importante (taxe si impozite) la bugetul municipiului Ramnicu Valcea.

Vuza este cel mai puternic antreprenor român de la Bursă, acţiunile Chimcomplex făcând un raliu spectaculos de peste 400% anul acesta.

Tiberiu Pirnau