Simptome alergie: cum se manifesta reactiile alergice si la ce persoane apar?

Tusea, nasul infundat sau stranutul sunt printre cele mai frecvente simptome alergie. Desi majoritatea reactiilor alergice sunt usoare, pe termen lung, ele pot afecta negativ calitatea vietii unei persoane. De asemenea, uneori simptomele pot fi grave si in unele cazuri rare, chiar fatale. Descopera cum se manifesta alergiile si afla daca te incadrezi in categoria persoanelor cu risc crescut de dezvoltare a reactiilor alergice!

Ce este o reactie alergica?

O reactie alergica apare in sistemul imunitar. Atunci cand o persoana sensibila intra in contact cu anumite substante inofensive, precum praf, mucegai sau polen, sistemul imunitar poate reactiona excesiv, producand anticorpi care „ataca” alergenul. Acesti anticorpi declanseaza o inflamatie in corp, care provoaca diverse simptome precum respiratie suieratoare, nas curgator, ochi aposi sau altele.

Gravitatea simptomelor variaza in functie de tipul si cantitatea de alergen intalnit, dar si de sensibilitatea persoanei alergice. Totodata, reactiile alergice pot aparea imediat dupa contactul cu un alergen sau pot fi intarziate, dupa cateva ore de la expunere.

Care sunt cei mai frecventi alergeni?

Exista mai multe tipuri de alergeni, insa cei care provoaca cele mai multe reactii alergice sunt: polenul, acarienii de praf, sporii de mucegai, anumite alimente, insecte si matreata animalelor de companie. Alti alergeni pot fi: anumite substante (metale, latex), medicamente, frigul, soarele, etc. Alergenii pot fi inhalati, ingerati sau pot intra prin piele.

Care sunt simptomele alergiilor?

Simptomele alergiilor pot fi usoare, daca afecteaza doar un singur sistem corporal, si mai grave, daca sunt implicate mai multe parti ale corpului.

De exemplu, simptomele alergiei provocate de alergenii aerieni (polen, acarieni de praf, mucegai), se limiteaza, de obicei, doar la mucoasa nazala si ochi. In acest caz, manifestarile sunt relativ usoare si includ:

Nas infundat sau curgator

Mancarime in nas

Sinusuri blocate si sforait

Stranut

Ochi aposi, umezi, rosii, cu o senzatie de mancarime

Totusi, pot exista si alte simptome mai serioase, precum:

Tuse

Dificultati de respiratie si/sau respiratie suieratoare

Presiune toracica

Astm (rinita alergica poate provoca astmul sau poate agrava simptomele acestei afectiuni respiratorii)

Eczema, o boala inflamatorie a pielii

Daca alergiile apar pe tot parcursul anului, pot provoca tulburari de somn. Pe termen lung, lipsa somnului de calitate afecteaza calitatea vietii unei persoane deoarece:

Scade puterea de concentrare si productivitatea

Impiedica desfasurarea activitatilor zilnice din cauza oboselii constante

Determina o stare de iritabilitate si nervozitate

Alergiile alimentare, la medicamente si insecte provoaca reactii mai grave, precum:

Probleme de respiratie

Senzatia de arsura in buze si gura

Umflarea fetei, ochilor si buzelor

Eruptii cutanate

Dureri abdominale, varsaturi si diaree

Nas infundat sau secretii nazale apoase

Ochi rosii si aposi, pleoape umflate

Unele alergii (la metale, frig, soare) pot cauza reactii doar la nivelul pielii. Acestea includ:

Eruptii cutanate, roseata, umflaturi sau pete uscate pe piele

Modificari ale culorii pielii

Mancarime severa si durerea pielii

Ce este socul anafilactic si cum se manifesta?

Socul anafilactic este o reactie alergica severa care se manifesta in mai multe parti ale organismului. Daca nu este tratat de urgenta, socul anafilactic poate fi fatal. Principalele sale semne sunt:

Umflarea limbii, gatului, buzelor si fetei

Blocarea cailor respiratorii superioare si probleme de respiratie

Scaderea rapida a tensiunii arteriale

Eruptie cutanata generalizata

Ritm cardiac anormal (puls slab sau rapid)

Dureri abdominale, greata, varsaturi, diaree

Lesin

Senzatie inexplicabila de teama, neliniste si agitatie

Ce persoane sunt mai predispuse la dezvoltarea alergiilor?

Nu se cunoaste cauza exacta a alergiilor. Specialistii sustin ca mostenirea genetica reprezinta principalul factor de risc in dezvoltarea alergiilor, insa exista si alti factori de mediu care contribuie la stabilirea predispozitiei unei persoane pentru alergii. De exemplu, expunerea la o varsta frageda la alergeni poate favoriza dezvoltarea alergiilor.

Cum se trateaza alergiile?

Alergiile nu se pot vindeca, insa exista anumite medicamente care pot ameliora simptomele. Cele mai utilizate sunt antihistaminicele orale, decongestionantele, corticosteroizii sau medicamentele antiinflamatorii pentru astm. De asemenea, suplimentele naturale (pe baza de vitamina C, quercetina, urzica si altele) pot ajuta la tratarea simptomelor alergiilor datorita efectelor antiinflamatorii si antihistaminice naturale.

Asadar, este esential sa recunosti simptomele alergiilor pentru a consulta medicul specialist si a primi un tratament adecvat. Ameliorarea simptomelor iti va aduce o imbunatatire a calitatii vietii.