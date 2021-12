Primarul din Drăgoești, Gheorghe Melente, vrea finanțare din fonduri europene pentru amenajarea lacului de la Buciumeni

Încă din vara acestui an, primarul comunei Drăgoești, Gheorghe Melente, a lucrat la o documentație cu finanțare din fonduri europene, pentru amenajarea lacului de la Buciumeni. Primarul își dorește să dezvolte și o zonă turistică, de alt gen, mai ales că are o zeste naturală a comunei, lacul de la Buciumeni fiind exact ceea ce trebuie pentru agrement sau acvacultură. În luna noiembrie, Primăria Drăgoești a depus pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny, ultimii 4 km de drumuri care au rămas nereabilitați. „Dorim ca toate drumurile din Drăgoești să fie asfaltate. Pentru ca fiecare cetățean să beneficieze de utilități normale pentru secolul XXI. Apă, asfalt, canalizare. În acest sens vom extinde apă și canalizare în Boncani, zona care nu e prinsă în master-planul județean”, menționează primarul Melente. Din bugetul local, Primăria Drăgoești a alocat suma de 227.000 lei pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare a platformei drumului comunal Fântânilor, punct Ciobotea”. În luna iulie, primarul comunei Drăgoești, Gheorghe Melente, a început construcția pieței de pește, obiectiv realizat din fonduri europene și care va finalizată în toamna acestui an: „Piața agroalimentară de pește va avea o suprafață construită de 344 mp, cu un regim de înălțime de un etaj. Realizarea acestui proiect vine în sprijinul micilor producători locali. Proiectul tehnic cuprinde construirea unei clădiri care va avea în componență spațiul pentru desfacerea produselor, cabinet medico-sanitar, grupuri sanitare și o parcare. Piața va fi dotată cu vitrine frigorifice pentru pește dar vor fi și standuri special amenajate pentru producătorii agricoli”. Primarul Melente mai are nevoie de fonduri pentru finalizarea Centrului Cultural: „Am făcut toate diligenţele necesare la Guvern pentru a încerca să obţinem cofinanţarea necesară introducerii utilităţilor la Centrul Cultural”.