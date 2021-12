Primăria comunei Dăeşti are în implementare un proiect de 100.000 euro, ce privește extinderea și modernizarea iluminatului public stradal

În acest an, Primăria comunei Dăeşti are în implementare un proiect de 100.000 euro, ce privește extinderea și modernizarea iluminatului public stradal. Pe de altă parte, primarul din Dăești, George Popolan, a depus în vara acestui an 7 proiecte de modernizare a unor obiective, cu finanțare la Compania Națională de Investiții: „Este vorba despre modernizarea drumurilor de interes local; lucrări de refacere a drumurilor afectate de calamități; reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii cu clasele I-IV, din satul Sânbotin; construirea unui centru de zi în satul Dăești; modernizarea și reabilitarea bazei sportive din satul Fedeleșoiu; construirea unui săli de sport cu 102 locuri în satul Fedeleșoiu; construirea unui așezământ cultural în satul Fedeleșoiu”. În acest mandat, Primăria comunei Dăeşti are în vedere extinderea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de apă potabilă. Comuna Dăești este una din cele mai dezvoltate din zona metropolitană și unde deja există câteva pensiuni agro-turistice iar perspectivele sunt unele de bun augur, pe acest palier. Localitatea este una din cele mai dinamice localități din Vâlcea, o localitate care crește demografic, se dezvoltă economic și deja, din acest an, va fi și un punct turistic pe harta Vâlcii. Pentru acest mandat, primarul George Popolan are o listă de investiții, din care enumerăm: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea comunei Dăeşti – Modernizare şi reabilitare străzi pe raza comunei Dăeşti; Modernizare străzi pe raza comunei Dăeşti – Asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apelor pluviale în comuna Dăeşti; Extindere, reabilitare şi modernizare reţea de canalizare în comuna Dăeşti; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare Centru Social la Şcoala Primară din satul Băbueştii. Campioană la atragerea de fonduri europene, dar și guvernamentale, comuna Dăești este printre puținele din județul Vâlcea care are un asemnea portofoliu. Investițiile sunt vizibile în localitate, mai ales că toate instituțiile sunt modernizate, drumurile asfaltate.