Oferă transparență angajaților în privința veniturilor cu un program de facut fluturasi de salariu

Angajații din compania ta pot primi informații clare despre veniturile lor cu un program de facut fluturasi de salariu, iar un sistem de pontaj work from home oferă claritate în privința locurilor de unde aceștia își desfășoară activitatea profesională. În ultimii ani, soluțiile digitale au început să aibă un rol tot mai important în eficientizarea operațiunilor administrative din diverse domenii de activitate. Transparența oferită de un program de facut fluturasi de salariu sau de un program de pontaj work from home este un beneficiu major atât pentru management, cât și pentru salariați. De aceea, tot mai multe companii au ales să apeleze la tehnologie pentru a sprijini activitatea departamentelor de resurse umane și payroll prin intermediul acestor instrumente.

program de facut fluturasi de salariu Unfacilitează comunicarea cu angajații

Operațiunile de salarizare lunare necesită mult timp și atenție din partea specialiștilor. O aplicație payroll complexă, integrată cu un program de facut fluturasi de salariu îi ajută pe aceștia să exporte și să trimită prin e-mail sau prin SMS fluturașii de salariu către angajați. Contribuțiile plătite către stat, salariul brut, primele, reținerile salariale și alte informații pot fi exportate și trimise cu un program de facut fluturasi de salariu către fiecare angajat în parte. De asemenea, transparența poate fi îmbunătățită și prin implementarea unui portal self-service. În cadrul acestuia se poate afișa în câte zile un angajat a muncit de la birou ori prin telemuncă, caz în care a folosit un program de pontaj work from home. Astfel, se mărește gradul de autonomie al salariaților.

Mai mult, instrumentele digitale precum un pontaj work from home, o soluție de payroll sau de administrare personal eficientizează sarcinile rutinice ale speciliștilor HR. Mai exact, prin folosirea unui soft dedicat, distribuirea fluturașilor nu mai trebuie realizată manual. Un program de facut fluturasi de salariu poate trimite fluturașii atât pe adresele individuale ale angajaților, cât și pe o adresă comună de email. Pot fi selectate mai multe formate de fluturași, în funcție de preferințe. Angajatorul decide informațiile care sunt generate printr-un program de facut fluturasi de salariu, fără ca acesta să aibă anumite limitări. Spre exemplu, pe lângă informațiile de bază, mai pot fi incluse și informații despre valoarea tichetelor de masă ori a tichetelor cadou și chiar valoarea plătită pentru orele suplimentare efectuate. De aceea, un program de facut fluturasi de salariu este foarte util când vine vorba de procedurile de payroll, dar și de transparența în companie.

Distribuția angajaților, ușor de urmărit cu program de pontaj work from home

Atunci când dorești să ai o evidență asupra modalității în care fiecare dintre angajați își desfășoară activitatea, folosirea unui program de pontaj work from home este o soluție optimă. Cu ajutorul acesteia, vezi cine lucrează de la birou sau remote pe o perioadă îndelungată. Prin urmare, poți organiza o ședință în format fizic atunci când toți oamenii implicați vor merge la sediul companiei. Dintr-o aplicație HR, integrată cu un soft de pontaj work from home, angajații pot solicita cereri de telemuncă fără a fi necesară intervenția altcuiva. Datele despre zilele lucrate în regim de telemuncă pot fi importate într-un soft de payroll care la rândul lui deține un program de facut fluturasi de salariu. Astfel, toate activitățile de pontaj, calcul de salarii și transmitere de fluturași de salariu sunt eficientizate. Totodată, pentru un mai mare control în soft-ul de pontaj work from home, sunt setate anumite restricții. Spre exemplu, softul nu permite depășirea unui anumit număr de oameni care să lucreze de acasă sau a unui anumit număr de zile în work from home. Însă dacă toate condițiile sunt întrunite, cererea este aprobată. În caz contrar, programul de pontaj work from home îți expune motivele pentru care o solicitare nu poate fi aprobată.

Aplicații de resurse umane și salarizare de la UCMS by AROBS

Instrumente digitale pentru administrarea de personal și salarizare precum cele prezentate în acest articol sunt puse la dispoziție de UCMS by AROBS, companie cu 25 de ani de experiență pe piața soluțiilor software. Ei au dezvoltat două aplicații complexe, True HR și dp-Payroll, fiecare cu câte 19 module distincte. Dacă vrei ca angajații tăi să aibă parte de transparență când vine vorba de drepturile salariale, folosește un program de facut fluturasi de salariu integrat în dp-Payroll. De asemenea, aplicația True HR are în componență o funcționalitate de pontaj work from home, pentru o organizare eficientă a locurilor de unde angajații își prestează activitatea. Află mai multe despre programele dezvoltate și inovate de specialiștii UCMS by AROBS printr-un email la sales@ucms.ro sau la telefon 0720 534 424.

