Mafia doreste sa-si impuna prefect la Valcea!

Pe surse am aflat ca postul de prefect in judetul Valcea va ramane la PNL! La sedinta de astazi a coalitiei de guvernare PSD, PNL și UDMR s-ar fi înțeles pe împărțirea funcțiilor de prefecți. Astfel partidul care are șef de consiliu județean nu va nominaliza și prefect în același județ. Pe de alta parte, un om de afaceri extrem de toxic pentru judetul Valcea, cu puternice legaturi in mafia locala si nationala, face presiuni ca o marioneta sa preia postul de prefect! Tensiuni si nervi intinsi la maxim la PNL Valcea! Isi va putea salva protejatul deputatul Cristian Buican sau va pupa din nou papucul Nasului?!

Tiberiu Pirnau