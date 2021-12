Gheorghe Dumbrava, primarul comunei Stoenesti: Va doresc din suflet ca anul 2022 sa va găsească alături de cei dragi! 

Iată că am ajuns la finalul unui nou an, anul 2021. A fost un an în care fiecare dintre noi am dorit sa realizam lucruri frumoase pt familiile noastre, pt comunitatea noastră.

Am avut parte de foarte multe provocări, de situații care ne-au pus încrederea și tenacitatea la încercare. Cu toate acestea dorința de a ne dezvolta pe toate planurile, ne-a făcut sa reușim.

Împreună am reușit sa ducem lucrurile începute la bun sfirsit, sa începem proiecte noi, sa ne punem în valoare comuna.

Acum, înainte de finalul acestui an, ginduri le noastre, unitatea și forța noastră ca și comunitate, sprijinul și dorința fiecăruia de a ne dezvolta comuna (Stoenești jud Vilcea), ne dau puterea de a continua tot ceea ce am început, de a crede în noi și în viitorul comunei noastre.

Va doresc din suflet ca anul 2022 sa va găsească alături de cei dragi, sa fie pt toți un an cu mai multe realizări pe toate planurile, sa va aducă sănătate, împlinire și puterea de a, fi mai încrezători, mai uniți și înțelegători unii cu alții.

LA MULȚI ANI și un AN NOU FERICIT!