DGASPC Valcea face lumina in cazul de asa-zisa maltratare de la centrul din Zatreni

Comunicat de presa

Tânara beneficiară, S.G. a fost admisă in Centrul CIA Zătreni în urma cu 9 ani, fiind încadrata in grad de handicap Grav, prezentand urmatoarele diagnostice: Encefalopatie cronica infantila, Intarziere mintala profunda, QI mai mic de 20, Tetrapareza spastica, Alalie, Cecitate, Hepatita cronica, Hipotrofie staturo ponderala, avand o greutate la internare de aprox 20 kg.

Tanara provine din sistemul de protectie a copilului fiind abandonata inca de la nastere avand urmatorul traseu institutional: Leaganul de copii Rm Valcea, Camin Spital Babeni, Centrul de Plasament nr. 9 Babeni si din 2012 in CIA Zatreni.

In cadrul centrului a beneficiat de toate ingrijirile in raport cu complexitatea afectiunilor si tinand cont de standardele in vigoare. Toate ingrijirile medicale s-au facut la recomandarile medicilor specialisti.

In iulie 2021 personalul centrului a constatat o simptomatologie specifica unei fracturi la membrul inferior drept, s-a apelat Serviciul de Urgenta fiind internata la Spitalul Judetean de Urgență unde s-a confirmat o fractura a extremitatii inferioare a femurului. A fost externata cu imobilizarea membrului in atela gipsata sub control radiologic, cu o evolutie favorabila si cu recomandarea de efectuarea unui control de specialitate. Precizam faptul ca aceasta situatie a fost comunicata, conform procedurilor legale in vigore, catre ANDPDCA. In septembrie 2021, tanara a fost dusa la Spitalul Municipal Dragasani unde i-a fost scoasa atela.

De la internare in CIA Zătreni si pana in prezent beneficiara a avut suportul intregului personal si al specialistilor si toate ingrijirile primite au mentinut starea generala si de sanatate in parametrii corespunzatori complexitati afectiunilor pe care le are si nu au existat suspiciuni de abuz, neglijare sau rele tratamente.

În data de 25.11.2021, conducerea DGASPC Valcea a fost informată de către asistentul social din cadrul CIA Zătreni că în centru au intrat 2 persoane care s-au recomandat a fi parteneri ai ANDPDCA si ca vor sa verifice telefoanele care au fost date în centre. In urma discutiilor purtate ulterior cu asistentul social, a reieșit faptul că, după ce au intrat în centru acestea au spus ca sunt de la Centrul de Resurse Juridice.

Ulterior, reprezentantul CRJ, numita G. P. a contact directorul adunct pentru a îi aduce la cunoștință că este abilitată să efectueze această vizită în centru, invocand Protocolul încheiat între Ministerul Muncii și CRJ si ca urmare a unei sesizări primite cu privire la situația beneficiarei S. G. .

Directorul adjunct s-a deplasat la CIA Zătreni, unde în urma discutiilor purtate cu cei doi reprezentanti ai CRJ, i s-a adus la cunoștință că au venit în centru pentru a verifica modul în care este îngrijită această beneficiară. Întrebată fiind in ce calitate verifica acest lucru, au mentionat prevederile Legii nr.8 si ca sunt abilitati prin doua protocoale incheiate cu Ministerul Muncii si cu Ministerul Justitie sa faca aceste verificari.

Facem precizarea ca, din relatarile personalului intreaga vizita s-a facut sub presiune si amenintari provocand un haos atat in randul salariatilor cat si in cel al beneficiarilor. Doamnei G.P. i-a fost adus la cunoștință faptul ca instituția nu se opune acestei vizite neanunțate, ocazie cu care, reprezentantul CRJ a afirmat că are oricum acest drept invocând din nou prevederile Legii 8/2016.

Totodată, consideram ca prin modul in care au procedat, reprezentantii CRJ au incalcat dreptul la imagine al beneficiarilor, facand fotografii si solicitand documente în mod abuziv, cu presiuni exerciate asupra personalului ca va sesiza politia si procuratura daca nu i se dau aceste inscrisuri.

Din discuțiile purtate cu salariații din cadrul CIA Zătreni, a reiesit faptul că reprezentanții CRJ au vrut să vadă saloanele de la etaj, insistând în mod special pe salonul în care se află beneficiara S.G., solicitând detalii despre aceasta și documente medicale. După ce a văzut beneficiara, dna. G. P. a considerat că este nevoie să apeleze Serviciul de ambulanță amenințând salariații din nou că va chema și politia. In urma apelului telefonic efectuat la 112 in centru a sosit un echipaj, iar in momentul in care acesta a ajuns in salonul beneficiarei, personalul centrului a fost scos afară de către aceasta. Deși, atât medicul coordonator, cât și asistenta medicală de pe ambulanță au constatat că nu este un caz de intervenție de urgență, reprezentantul CRJ a insistat ca aceasta să fie preluată și dusă la spital, amenințând și personalul de pe ambulanță cu procuratura. Mentionam ca beneficiara a fost însoțită la spital de către o asistentă medicală din centru, neexistand niciun refuz din partea salariatilor centrului sa faca acest lucru.

În urma examinării efectuate la camera de gardă din cadrul Spitalului Municipal Drăgășani, medicul specialist a constatat că nu constituie o urgență ortopedică sau chirurgicală, fiindu-i efectuate totodată și alte investigații medicale. Astfel, beneficiara a fost adusă înapoi în centru în aceeași zi urmând să fie programată pentru un consult ortopedic prin ambulatoriu, conform recomandării consemnate în fișă, în urma examenului chirurgical efectuat.

Menționăm faptul că, intrebată fiind ce a constatat in urma vizitei sale, doamna G.P, a relatat că, în afara faptului ca beneficiara este foarte slabă și prezintă o deformare la membrele inferioare, aceasta a fost găsităin conditii de igienă adecvate și în stare de ingrijire corespunzătoare și ca beneficiarii sunt bine îngrijiti.

În data de 02.12.2021, o comisie de control constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Judetean Valcea, s-a deplasat la CIA Zătreni, care a verificat printre altele si situatia beneficiarei S.G..

In vederea eliminarii suspiciunilor prezentate de catre reprezentantii CRJ, s-au facut demersuri in vederea internarii acesteia in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea pentru o reevaluare medicala si investigatii medicale suplimentare. Astfel, beneficiara a fost preluata de catre un echipaj medical din cadrul serviciului de ambulanta si transportata la spital unde se afla internata si in prezent.

Desi reprezentantii CRJ nu au avut alte obiectiuni decat dorinta de a investiga suplimentar starea de sanatate a beneficiarei, am constatat ca in scrisorile adresate autoritatilor statului situatia a fost prezentata in mod tendentios si vadit exagerat prezentandu-se multe neadevaruri care nu concorda cu starea de fapt ( spre exemplu: fractura nu este recenta, a fost diagnosticata la timp si tratata in mod corespunzator conform recomandarilor specialistilor; greutatea pe care o are este greutatea cu care a fost internata in CIA Zatrenie si care se datoreaza diagnosticelor multiple pe care le prezinta beneficiara si nu a unei pierderi in greutate de 14 kg in ultimile 2 luni cum au afirmat reprezentantii CRJ).

CONDUCEREA DGASPC VALCEA