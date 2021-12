Dezvaluiri importante ale presedintelui PSD Valcea despre functia de prefect, directorii de institutii publice deconcentrate si alianta din CJ!

Prezent la o emisune TV, presedintele PSD Valcea, Constantin Radulescu, a declarat ca are pregatite 5 propuneri de nume pentru functia de prefect. Radulescu a spus ca va sustine una dintre aceste nominalizari, dar ca votul final apartine BPJ al PSD Valcea. Seful pesedistilor valceni a refuzat sa devoaleze numele pretendentilor la functia de reprezentant al Guvernului in judetul Valcea. In aceeasi emisiune, Constantin Radulescu a precizat ca in ceea ce priveste institutiile publice deconcentrate, conduse de functionari publici – cu concurs pe post, va fi respectata legea si directorii nu vor fi schimbati. La instititutiile unde directorii nu ocupa functiile in urma unor concursuri – acestia pot deja sa-si faca bagajele, asa cum este cazul Inspectoratului Scolar Valcea. Constantin Radulescu a mai mentionat ca la alegerile din 2020 diferenta de voturi dintre PSD si PNL a fost foarte mare, valcenii alegand clar ca judetul sa fie condus de partidul celor trei trandafiri si de aceea este normal ca si prefectul sa fie de la PSD. Presedintele PSD a mai adaugat ca nu se pune problema unei aliante cu PNL, avand in vedere si adversitatea permanenta a liderului liberal local Cristian Buican. In Consiliul Judetean Valcea, PSD colaboreaza foarte bine cu PER, dar sunt situatii destul de rare cand si consilierii PNL voteaza hotararile CJ, in interesul general al valcenilor.

Tiberiu Pirnau