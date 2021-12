Deputatul USR Ion Marin Lazăr, „cel mai slab” parlamentar valcean

După aproape un an de la alegerile parlamentare, titlul de „cel mai slab ales din Vâlcea” îi aparține deputatului USR Ion Marin Lazăr. În toată acestă perioadă, parlamentarul nostru a reușit următoarea „performanță”: luări de cuvânt – 1 (la jurământ), propuneri legislative inițiate (63, din care… doar două promulgate în legi), proiecte de hotărâre inițiate (1), moțiuni (1). În plus Ion Marin Lazăr mai este „campion” la ceva – nu are nici o interpelare sau întrebare adresată în Parlament. Probabil că tot la „caterincă”, deputatul vâlcean a mai fost desemnat membru în grupuri de prietenie cu parlamentele altor state: grupul parlamentar de prietenie cu Republica Senegal, grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia, grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam.