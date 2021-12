Deputatul Daniela Oteșanu îi cere ministrului de Finanțe să caute soluții pentru reducerea inflației și oprirea valurilor succesive de scumpiri!

Luna trecută, deputatul PSD, Daniela Oteșanu, membru în Comisia pentru muncă și protecție socială, a adresat în Parlament următoarea întrebare ministrului de Finanțe: Ce soluții ați adoptat pentru reducerea inflației și oprirea valurilor succesive de scumpiri pentru toate serviciile și produsele? „În fiecare zi, prețurile mușcă sălbatic din puterea de cumpărare a cetățenilor. Românii sărăcesc din ce în ce mai tare, cu efecte nefaste pentru întreaga economie. Este proba supremă a eșecului grav înregistrat de guvernele PNL instalate de președintele Iohannis la cârma țării. O guvernare care este incapabilă să mențină, măcar pe linia de plutire, economia și bunăstarea cetățenilor, trebuie urgent schimbată. Altfel România riscă să ajungă la finalul anului la o inflație cu două cifre, ceea ce va arunca întreaga economie într-un derapaj aproape incontrolabil. E nevoie de PSD la guvernare iar PSD își asumă guvernarea tocmai pentru că oamenii au nevoie de soluții clare și reale, care să-i ajute. Cifrele sunt edificatoare. Rata Inflației a crescut în ultimul an cu 7,9%. A fost un an de scumpiri continue, prețurile la mărfurile nealimentare au crescut în medie cu 11,39%, la alimente cu 5,25%, la servicii cu 3,96%. Cele mai mari scumpiri au fost la gaze + 46,07%, energie electrică +24,65%, combustibili +23,5%, ulei +26,29%, cartofi +18,04%, brânză de oaie + 6,92%, pâine +6,84%. Grav este că influența scumpirii energiei, electricitate, gaz, combustibil încă n-a ajuns la apogeu și este de așteptat ca la finalul anului rata inflației să depășească 10%, mult peste cele mai negre previziuni. Ce soluții ați adoptat, astfel încât până la finalul acestui an să se pună capăt creșterilor necontrolate de prețuri și să se revină la normalitate, fără majorări aberante, care macină zilnic la nivelul de trai al fiecărui român? Solicit răspuns în scris”, se arată în întrebarea deputatei Daniela Oteșanu.