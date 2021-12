Cum sa transformi bucataria intr-o incapere multifunctionala

Cei mai multi dintre romani traiesc in locuinte de dimensiuni mici si medii, cu 1, 2 sau 3 camere, incluzandu-se livingul, asa ca sunt nevoiti sa valorifice spatiul pe care il au la indemana. In cazul familiilor cu mai mult de 2 copii, acestia sunt obligati sa transforme deseori bucataria in dormitor sau in spatiu de primit musafiri chiar, iar acest lucru pare sa le dea multe batai de cap.

Proiectul de transformare a bucatariei intr-o incapere multifunctionala este unul mai dificil, insa nu imposibil, mai ales in vremurile moderne. Pentru inceput este important sa se faca un plan, sa se puna totul pe hartie pentru a sti exact care va fi investitia, apoi sa se treaca la fapte. Vor fi necesare cateva scule si unelte, materiale de constructie daca va fi nevoie sa se renoveze ceva, piese de mobilier noi, precum si obiecte de decor sau alte accesorii care sa completeze totul.

Iata ce trebuie sa faci pentru a transforma bucataria intr-o incapere multifunctionala!

Pentru inceput trebuie sa alegi ce scop va avea la final bucataria, pe langa faptul ca va fi incaperea unde vei gati preparate delicioase. Daca alegi sa fie si dining room sau living, poate dormitor sau spatiu de joaca pentru cei mici, atunci vei avea nevoie de inspiratie, creativitate si de cateva sfaturi:

Intr-o bucatarie clasica, de regula, vei monta corpuri de iluminat care sa ofere cantitatea de lumina necesara pentru prepararea mancarii, insa daca bucataria va deveni dining room, atunci vei avea nevoie si de niste pendule chic, care sa atarne deasupra mesei unde vei servi masa in familie. Pentru o bucatarie cu rol si de living ai putea sa apelezi la montarea unui candelabru, iar daca vei aseza aici un pat pentru a o transforma in dormitor, vei completa si cu veiozele potrivite. Daca vrei sa gasesti corpuri de iluminat deosebite, alege din gama de produse pentru iluminat si electrice de la Bricolaj , un site care ofera diversitate si preturi accesibile;

O bucatarie cu rol de living sau de dormitor are nevoie si de un mobilier pe masura. O canapea extensibila si doua fotolii chic vor aduce un plus de confort si vor completa minunat atmosfera pentru a obtine intimitate si mai mult spatiu pentru dormit sau pentru primit musafiri. Cand ai 3 copii si doar doua camere, bucataria – dormitor va reusi sa imparta mult mai eficient locurile de dormit in familie;

Pentru mamele care trebuie sa-si supravegheze copii si sa se ocupe in acelasi timp si de treburile gospodaresti, o bucatarie care sa aiba si un spatiu de joaca pentru cei mici ar putea sa fie de real folos. Se va alege pentru acest proiect coltul opus celui in care sunt montate plita, aragazul, chiuveta si frigiderul, se va separa cu gard si se va crea un loc plin de jucarii, in asa fel incat mama sa-l aiba in fata ochilor pe cel mic permanent;

Un covor mai mare, care sa acopere gresia rece sau unul mai mic, asezat comod langa canapea, cateva tablouri care sa atraga atentia si sa ofere senzatia ca stai in living nu in bucatarie, o oglinda care sa mareasca vizual spatiul sunt alte lucruri care nu pot lipsi dintr-o bucatarie multifunctionala.

In concluzie, daca vrei sa pui la punct un astfel de spatiu in bucatarie, atunci fa putina cercetare, tine cont de sfaturile specialistilor si alege proiectul care sa se potriveasca necesitatilor familiei tale.

Sursa foto: Shutterstock.com